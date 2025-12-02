Про це повідомив прокурор САП під час судового засідання 1 грудня, пише 24 Канал із посиланням на Центр протидії корупції.

Як саме Міндіч маскував свої розмови?

Прокурор САП у залі суду розповів деталі гучної корупційної схеми в енергетичному секторі України, у якій фігурує бізнесмен Тимур Міндіч. За його словами, "Карлсон" щодня проходив технічні огляди на виявлення можливих пристроїв, які ведуть прослуховування.

Також стало відомо, що під час розмов Міндіча зі ще одним фігурантом справи, бізнесменом Олександром Цукерманом, застосовувались шумозаглушувальні пристрої для того, щоб ніхто сторонній не зміг прослухати діалог. Обидва учасники справи поводились обережно: якщо помічали стеження, змінювали маршрути, а також використовували практики контрспостереження, щоб відвести підозри. За даними САП, вони координували дії через іноземні номери телефонів, видаляли дані з пристроїв, підчищали бухгалтерські та облікові записи.

Утім, навіть така багаторівнева конспірація виявилась марною, адже усі ключові розмови, зустрічі та домовленості були задокументовані співробітниками НАБУ та САП.

Що відомо про справу Міндіча?