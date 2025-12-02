Об этом сообщил прокурор САП во время судебного заседания 1 декабря, пишет 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

Как именно Миндич маскировал свои разговоры?

Прокурор САП в зале суда рассказал детали громкой коррупционной схемы в энергетическом секторе Украины, в которой фигурирует бизнесмен Тимур Миндич. По его словам, "Карлсон" ежедневно проходил технические осмотры на выявление возможных устройств, которые ведут прослушивание.

Также стало известно, что во время разговоров Миндича с еще одним фигурантом дела, бизнесменом Александром Цукерманом, применялись шумоподавляющие устройства для того, чтобы никто посторонний не смог прослушать диалог. Оба участника дела вели себя осторожно: если замечали слежку, меняли маршруты, а также использовали практики контрнаблюдения, чтобы отвести подозрения. По данным САП, они координировали действия через иностранные номера телефонов, удаляли данные с устройств, подчищали бухгалтерские и учетные записи.

Впрочем, даже такая многоуровневая конспирация оказалась напрасной, ведь все ключевые разговоры, встречи и договоренности были задокументированы сотрудниками НАБУ и САП.

Что известно о деле Миндича?