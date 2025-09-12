На учениях будут отрабатывать защиту так называемого Союзного государства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на военные ведомства России и Беларуси, а также Bloomberg.
Смотрите также Польша закрыла границу с Беларусью: натянули колючую проволоку и установили щиты
Что известно об учениях "Запад-2025"?
С 12 по 16 сентября на полигонах Беларуси и России проходят учения "Запад-2025". Их официальной целью является отработка действий в рамках обеспечения военной безопасности так называемого Союзного государства и готовности отражать агрессию противника.
Декларируемыми задачами являются:
- совершенствование навыков командования и штабов в управлении войсками при отражении агрессии;
- повышение уровня взаимодействия между органами управления и полевой выучки военнослужащих;
- отработка совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах Союзного государства.
В оборонных ведомствах России и Беларуси отметили, что это плановые учения.
Практические действия будут проходить на полигонах Беларуси, России и в акваториях Балтийского и Баренцева морей.
В этом году масштаб учений будет значительно скромнее, чем в 2021 году, когда Россия использовала мобилизованных на учения военных для вторжения в Украину несколькими месяцами позже.
Ситуация вокруг учений, впрочем, напряглась после атак российских БпЛА по Польше.
По данным Министерства обороны Литвы, Россия планирует задействовать в учениях 30 тысяч военных.
Как напряжение растет на фоне проведения странами НАТО собственных масштабных учений?
Страны НАТО проводят собственные учения в течение нескольких недель с августа в странах Балтии, Польше и Финляндии. Они могут мобилизовать более 60 тысяч военнослужащих.
Западные чиновники не ожидают значительных провокаций, но понимают, что это определенная проверка возможностей НАТО и России.
Операции, в которых принимают участие почти 30 000 местных военнослужащих и войск НАТО, продолжаются до октября, тогда как Польша в этом месяце проводит маневры с аналогичным количеством военнослужащих. Германия предоставит около 8 000 военнослужащих для участия в учениях под названием "Квадрига 2025", которые проходят в Балтийском регионе и Финляндии.
Речь идет не только об учениях как военные учения, это также информационная кампания. Речь идет о подрыве нашего ощущения безопасности среди людей,
– сказал министр обороны Латвии Андрис Спрудс.
Что ожидать от учений "Запад-2025"?
В Беларуси строят новые военные базы у границ Украины накануне учений "Запад-2025".
В ГПСУ заявили, что формирование военных группировок, которые могли бы угрожать Украине, на территории Беларуси не наблюдается, но сохраняется угроза провокаций.
Россия также может нагнетать ситуацию через информационное воздействие. Таким образом враг, например, хочет заставить украинское военное командование перебрасывать силы на северное направление, ослабив другие участки фронта.
Начальник Бундесвера Карстен Бройер заявил, что нет признаков подготовки российского нападения на НАТО во время учений "Запад 2025". Он отметил, что немецкие вооруженные силы и НАТО будут оставаться настороже, хотя не ожидают нападений.