На учениях будут отрабатывать защиту так называемого Союзного государства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на военные ведомства России и Беларуси, а также Bloomberg.

Что известно об учениях "Запад-2025"?

С 12 по 16 сентября на полигонах Беларуси и России проходят учения "Запад-2025". Их официальной целью является отработка действий в рамках обеспечения военной безопасности так называемого Союзного государства и готовности отражать агрессию противника.

Декларируемыми задачами являются:

совершенствование навыков командования и штабов в управлении войсками при отражении агрессии;

повышение уровня взаимодействия между органами управления и полевой выучки военнослужащих;

отработка совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах Союзного государства.

В оборонных ведомствах России и Беларуси отметили, что это плановые учения.

Практические действия будут проходить на полигонах Беларуси, России и в акваториях Балтийского и Баренцева морей.

В этом году масштаб учений будет значительно скромнее, чем в 2021 году, когда Россия использовала мобилизованных на учения военных для вторжения в Украину несколькими месяцами позже.

Ситуация вокруг учений, впрочем, напряглась после атак российских БпЛА по Польше.

По данным Министерства обороны Литвы, Россия планирует задействовать в учениях 30 тысяч военных.

Как напряжение растет на фоне проведения странами НАТО собственных масштабных учений?

Страны НАТО проводят собственные учения в течение нескольких недель с августа в странах Балтии, Польше и Финляндии. Они могут мобилизовать более 60 тысяч военнослужащих.

Западные чиновники не ожидают значительных провокаций, но понимают, что это определенная проверка возможностей НАТО и России.

Операции, в которых принимают участие почти 30 000 местных военнослужащих и войск НАТО, продолжаются до октября, тогда как Польша в этом месяце проводит маневры с аналогичным количеством военнослужащих. Германия предоставит около 8 000 военнослужащих для участия в учениях под названием "Квадрига 2025", которые проходят в Балтийском регионе и Финляндии.

Речь идет не только об учениях как военные учения, это также информационная кампания. Речь идет о подрыве нашего ощущения безопасности среди людей,

– сказал министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

