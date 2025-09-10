Прямо сейчас эти объекты возводят у границ Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Схемы" ("Радио Свобода").

Смотрите также Польша полностью закрывает границу с Беларусью

Как в Беларуси строят новые военные базы?

В 2022 году Россия использовала Беларусь как плацдарм для дальнейшего полномасштабного вторжения в Украину. С тех пор в Беларуси еще больше модернизировали военные объекты: военные базы, склады для боеприпасов и аэродромы, где Россия размещала свою боевую авиацию.

Изменения на этих объектах зафиксировали журналисты "Схем" в сотрудничестве с коллегами из белорусской службы Радио Свобода и эстонских изданий Delfi и Eesti Ekspress, анализируя десятки снимков белорусской территории, сделанных со спутника Planet Labs в течение 2022-2025 годов.

Они в частности нашли 2 новых объекта – вероятно, военные базы, которые прямо сейчас возводят у границ Украины.

В Беларуси будут проводить совместные с Россией военные учения "Запад-2025" с 12 по 16 сентября.

В Беларуси будут новые военные базы: смотрите видео

Модернизация военных объектов в Беларуси: смотрите видео

Спутниковые снимки строительства военных баз в Беларуси: смотрите видео

Что ожидать от учений "Запад-2025"?