Что в Германии говорят об угрозе со стороны России?

Начальник Бундесвера Карстен Бройер вспомнил о совместных учениях вооруженных сил России и Беларуси "Запад 2025" во время разговора с журналистами Reuters в Берлине.

Мы не имеем никаких признаков того, что под прикрытием учений готовятся нападения. Но мы будем настороже – не только немецкие вооруженные силы, но и НАТО,

– отметил генерал.

Карстен Бройер не ожидает российских нападений на территорию НАТО под прикрытием московских учений "Запад", которые начнутся в сентябре 2025 года.

Что известно об учениях "Запад 2025"?