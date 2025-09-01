Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ntv.
Смотрите также Учения России и Беларуси "Запад-2025": решится ли Путин атаковать НАТО и при чем здесь ядерка
Что в Германии говорят об угрозе со стороны России?
Начальник Бундесвера Карстен Бройер вспомнил о совместных учениях вооруженных сил России и Беларуси "Запад 2025" во время разговора с журналистами Reuters в Берлине.
Мы не имеем никаких признаков того, что под прикрытием учений готовятся нападения. Но мы будем настороже – не только немецкие вооруженные силы, но и НАТО,
– отметил генерал.
Карстен Бройер не ожидает российских нападений на территорию НАТО под прикрытием московских учений "Запад", которые начнутся в сентябре 2025 года.
Что известно об учениях "Запад 2025"?
Напомним, что в августе в Беларусь прибыл первый эшелон с военными и техникой Кремля.
В Минобороны Беларуси заявляли, что "Запад 2025" является основным этапом совместной подготовки армий России и Беларуси в этом году, а сами учения пройдут в сентябре.
Представитель ГПСУ Андрей Демченко отмечал, что угроза на границе Украины и Беларуси будет расти с приближением учений с участием России.