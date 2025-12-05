Протесты организовала инициатива "Schulstreik gegen Wehrpflicht" ("Школьная забастовка против призыва"). Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel и Tagesschau.

Какова причина протестов в Германии?

Парламент Германии принял реформу армии, которая предусматривает увеличение численности войска до 260 тысяч военных и расширение резерва на еще 200 тысяч военных, чтобы в случае угрозы иметь возможность привлечь их.

Согласно реформе, с июля 2027 года все немецкие юноши обязаны проходить медицинскую комиссию, начиная с тех, кто родился в 2008 году. Ежегодно эту ее будут проходить примерно 300 тысяч молодых людей.

В то же время уже с 2026 года те лица, достигшие 18-летнего возраста, должны заполнить анкету и ответить на вопрос о физической подготовке и готовности присоединиться к рядам. Также возможен "призыв по необходимости".

Что известно об акциях?

Вместо того чтобы идти на уроки, школьники вышли на улицы, протестуя против вышеупомянутой реформы. Демонстрации состоялись не только в крупных городах, но и во многих небольших населенных пунктах страны.

Федеральная студенческая конференция призвала школы освободить учеников от занятий для участия в запланированных протестах против призыва на военную службу. Несмотря на это, на такой призыв согласились не все школы.

В 10:00 начались демонстрации в Дрездене, Гамбурге, Шверине и других городах. В частности, в Эрфурте утром в пятницу на Театральной площади собрались несколько сотен молодых людей, а также родители и другие взрослые.

По данным правоохранителей, в Берлине с 12:00 собралось около 3 тысяч человек и прошли маршем по району Кройцберг. Многие имели в руках плакаты, они скандировали лозунги против военной службы в Бундесвере.



Протесты в Берлине / Фото AP, Markus Schreiber

Как отреагировала власть?

По данным Tagesschau, министр обороны Германии Борис Писториус, комментируя массовые протесты, назвал такие действия со стороны молодежи "замечательными". В своей речи перед Бундестагом он отказался критиковать протестующих.

Они продемонстрировали заинтересованность и преданность студентов, а также то, что они "знают, что стоит на кону",

– сказал он.

