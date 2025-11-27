Сейчас документ находится на этапе второй редакции, а немецкие военные активно занимаются его реализацией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.
Какие детали секретного плана пока известны?
По информации издания, Германия вместе с партнерами НАТО разрабатывает секретный документ для реагирования на вторжение России. План предусматривает переброску более 800 тысяч военнослужащих НАТО к границам со страной-агрессором.
Разработка этого плана началась два с половиной года назад, когда высшие офицеры Бундесвера получили задание подготовить детальный сценарий действий в случае прямой угрозы со стороны России. Известно, что документ имеет 1 200 страниц и охватывает весь логистический маршрут перемещения войск на восток.
В плане подробно описано, как 800 000 немецких, американских и других военнослужащих НАТО будут переправлены на восток к линии фронта. На нем обозначены порты, реки, железные дороги и дороги, которыми они будут продвигаться, а также как они будут обеспечены и защищены на этом пути,
– говорится в издании.
Сейчас план пересматривают уже второй раз. В то же время немецкие военные пытаются как можно быстрее его реализовать, чтобы усилить готовность к возможному вторжению.
Как на вероятную угрозу России реагирует Европа?
Сейчас варианты ответов Европы на российские гибридные атаки очень разнообразны. Лидеры обсуждают совместные наступательные кибератаки против России и внезапные учения под руководством НАТО.
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже призвала отвечать на вызывающее поведение Москвы не разговорами, а действиями. В то же время НАТО заявило, что усилит системы ПВО на восточном фланге – так же высказались и в ЕС.
Польша привлекла более 10 тысяч военных для охраны критической инфраструктуры страны. Произошло это после диверсий на железной дороге, а именно на пути маршрута Варшава – Люблин, которой доставляют помощь Украине.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас отметила, что Европа должна "дать решительный ответ", однако каким именно образом пока неизвестно.