Сейчас документ находится на этапе второй редакции, а немецкие военные активно занимаются его реализацией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Смотрите также Время для решительного ответа: Европа может перейти к действиям в ответ на атаки России, – Politico

Какие детали секретного плана пока известны?

По информации издания, Германия вместе с партнерами НАТО разрабатывает секретный документ для реагирования на вторжение России. План предусматривает переброску более 800 тысяч военнослужащих НАТО к границам со страной-агрессором.

Разработка этого плана началась два с половиной года назад, когда высшие офицеры Бундесвера получили задание подготовить детальный сценарий действий в случае прямой угрозы со стороны России. Известно, что документ имеет 1 200 страниц и охватывает весь логистический маршрут перемещения войск на восток.

В плане подробно описано, как 800 000 немецких, американских и других военнослужащих НАТО будут переправлены на восток к линии фронта. На нем обозначены порты, реки, железные дороги и дороги, которыми они будут продвигаться, а также как они будут обеспечены и защищены на этом пути,

– говорится в издании.

Сейчас план пересматривают уже второй раз. В то же время немецкие военные пытаются как можно быстрее его реализовать, чтобы усилить готовность к возможному вторжению.

Как на вероятную угрозу России реагирует Европа?