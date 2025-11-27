Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.
К каким действиям может прибегнуть Европа?
Сейчас идеи варьируются от совместных наступательных киберопераций против России и более быстрого и согласованного определения ответственных за гибридные атаки – с мгновенным указанием на Москву – до внезапных учений под руководством НАТО.
Россияне постоянно проверяют границы – какой ответ, как далеко мы можем зайти? Нужна более "проактивная реакция",
– заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.
По ее словам, сигнал должен подаваться не разговорами, а действиями.
В течение последних недель российские дроны неоднократно нарушали воздушное пространство Польши и Румынии, а "загадочные беспилотники" вызывали хаос в аэропортах и на военных базах по всему континенту.
К другим инцидентам относятся глушение GPS, вторжение истребителей и кораблей, а также взрыв на ключевой железнодорожной линии в Польше, по которой доставляли военную помощь Украине.
В общем Европа и Альянс должны спросить себя, как долго мы готовы терпеть такого типа гибридную войну... и не стоит ли нам самим стать активнее в этой сфере,
– сказал государственный секретарь Германии по вопросам обороны Флориан Ган.
Пока реакция заключается в усилении обороны. После того как над Польшей сбили российские военные дроны, НАТО заявило, что усилит противовоздушные системы на восточном фланге – так же высказались и в ЕС.
Однако частые провокации России меняют тон в европейских столицах.
После того как Польша развернула 10 тысяч военных для охраны критической инфраструктуры после диверсии на железной дороге, премьер Дональд Туск обвинил Москву в "государственном терроризме".
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас также заявила, что такие угрозы создают "огромную опасность" для блока и что Европа должна "дать решительный ответ". Несмотря на все более жесткую риторику, остается непонятным, каким именно должен быть этот более решительный ответ.
Частично это объясняется разницей между Москвой и Брюсселем – последний строже ограничен рамками законности.
На практике страны могли бы использовать кибертехнологии для поражения систем, критически важных для военных усилий России, в частности экономической зоны "Алабуга" в Татарстане, где Москва производит дроны, а также энергетических объектов или поездов, перевозящих вооружение.
Европа продолжает вводить санкции против России
Европейский Союз может принять решение об очередном двадцатом пакете санкций против России их могут принять после новогодних праздников, однако пока новый пакет ограничений не является приоритетом.
По данным СМИ, "неформальное обсуждение" по новому пакету санкций ведется, однако это "стандартная рутинная работа".
В октябре Евросоюз согласовал последний 19 пакет санкций 23 октября. Ограничения запрещают Москве импортировать СПГ на рынки Европейского Союза с января 2027 года, проводить транзакции для "Роснефти" и "Газпромнефти"; использовать для обхода нефтяных ограничений 118 судов "теневого флота" и тому подобное.