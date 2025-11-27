Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

До яких дій може вдатися Європа?

Наразі ідеї варіюються від спільних наступальних кібероперацій проти Росії та швидшого й узгодженішого визначення відповідальних за гібридні атаки – з миттєвою вказівкою на Москву – до раптових навчань під керівництвом НАТО.

Росіяни постійно перевіряють межі – яка відповідь, як далеко ми можемо зайти? Потрібна більш "проактивна реакція",

– заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.

За її словами, сигнал має подаватися не розмовами, а діями.

Протягом останніх тижнів російські дрони неодноразово порушували повітряний простір Польщі та Румунії, а "загадкові безпілотники" спричиняли хаос в аеропортах і на військових базах по всьому континенту.

До інших інцидентів належать глушіння GPS, вторгнення винищувачів і кораблів, а також вибух на ключовій залізничній лінії в Польщі, якою доставляли військову допомогу Україні.

Загалом Європа та Альянс мають запитати себе, як довго ми готові терпіти такого типу гібридну війну… і чи не варто нам самим стати активнішими в цій сфері,

– сказав державний секретар Німеччини з питань оборони Флоріан Ган.

Поки що реакція полягає у посиленні оборони. Після того як над Польщею збили російські військові дрони, НАТО заявило, що посилить протиповітряні системи на східному фланзі – так само висловилися й у ЄС.

Однак часті провокації Росії змінюють тон у європейських столицях.

Після того як Польща розгорнула 10 тисяч військових для охорони критичної інфраструктури після диверсії на залізниці, прем'єр Дональд Туск звинуватив Москву в "державному тероризмі".

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас також заявила, що такі загрози створюють "величезну небезпеку" для блоку й що Європа має "дати рішучу відповідь". Попри дедалі жорсткішу риторику, залишається незрозумілим, якою саме має бути ця більш рішуча відповідь.

Частково це пояснюється різницею між Москвою і Брюсселем – останній суворіше обмежений рамками законності.

На практиці країни могли б використовувати кібертехнології для ураження систем, критично важливих для воєнних зусиль Росії, зокрема економічної зони "Алабуга" у Татарстані, де Москва виробляє дрони, а також енергетичних об'єктів чи поїздів, що перевозять озброєння.

Європа продовжує запроваджувати санкції проти Росії