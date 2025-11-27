Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.
Читайте також Аварійний план: у ЄС вигадали новий спосіб фінансової підтримки України у 2026 році
До яких дій може вдатися Європа?
Наразі ідеї варіюються від спільних наступальних кібероперацій проти Росії та швидшого й узгодженішого визначення відповідальних за гібридні атаки – з миттєвою вказівкою на Москву – до раптових навчань під керівництвом НАТО.
Росіяни постійно перевіряють межі – яка відповідь, як далеко ми можемо зайти? Потрібна більш "проактивна реакція",
– заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.
За її словами, сигнал має подаватися не розмовами, а діями.
Протягом останніх тижнів російські дрони неодноразово порушували повітряний простір Польщі та Румунії, а "загадкові безпілотники" спричиняли хаос в аеропортах і на військових базах по всьому континенту.
До інших інцидентів належать глушіння GPS, вторгнення винищувачів і кораблів, а також вибух на ключовій залізничній лінії в Польщі, якою доставляли військову допомогу Україні.
Загалом Європа та Альянс мають запитати себе, як довго ми готові терпіти такого типу гібридну війну… і чи не варто нам самим стати активнішими в цій сфері,
– сказав державний секретар Німеччини з питань оборони Флоріан Ган.
Поки що реакція полягає у посиленні оборони. Після того як над Польщею збили російські військові дрони, НАТО заявило, що посилить протиповітряні системи на східному фланзі – так само висловилися й у ЄС.
Однак часті провокації Росії змінюють тон у європейських столицях.
Після того як Польща розгорнула 10 тисяч військових для охорони критичної інфраструктури після диверсії на залізниці, прем'єр Дональд Туск звинуватив Москву в "державному тероризмі".
Глава дипломатії ЄС Кая Каллас також заявила, що такі загрози створюють "величезну небезпеку" для блоку й що Європа має "дати рішучу відповідь". Попри дедалі жорсткішу риторику, залишається незрозумілим, якою саме має бути ця більш рішуча відповідь.
Частково це пояснюється різницею між Москвою і Брюсселем – останній суворіше обмежений рамками законності.
На практиці країни могли б використовувати кібертехнології для ураження систем, критично важливих для воєнних зусиль Росії, зокрема економічної зони "Алабуга" у Татарстані, де Москва виробляє дрони, а також енергетичних об'єктів чи поїздів, що перевозять озброєння.
Європа продовжує запроваджувати санкції проти Росії
Європейський Союз може прийняти рішення про черговий двадцятий пакет санкцій проти Росії вже незабаром. Їх можуть ухвалити після новорічних свят, однак наразі новий пакет обмежень не є пріоритетом.
За даними ЗМІ, "неформальне обговорення" щодо нового пакета санкцій ведеться, проте це "стандартна рутинна робота".
У жовтні Євросоюз погодив останній 19 пакет санкцій 23 жовтня. Обмеження забороняють Москві імпортувати ЗПГ на ринки Європейського Союзу із січня 2027 року, проводити транзакції для "Роснєфті" та "Газпромнафти"; використовувати для обходу нафтових обмежень 118 суден "тіньового флоту" тощо.