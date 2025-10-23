Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву Данського президентства Ради ЄС, яку поширило Суспільне.

Чи підтримують в ЄС новий пакет санкцій проти Росії?

Країнам ЄС вдалося досягти політичної згоди щодо пакета санкцій проти Росії. Партнери ухвалюють вже 19-й пакет обмежень, триває письмова процедура формального затвердження.

Це сталося після того, як Словаччина зняла застереження щодо затвердження нового пакета. Країна офіційно підтримала ініціативу.

Так новий пакет санкцій мають затвердити остаточно до 08:00 23 жовтня. Усе вдасться, якщо до цього часу не надійде нових заперечень.

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не буде присутній на ухваленні рішення щодо нових санкцій через захід у своїй країні. Його інтереси представлятиме словацький колега Роберт Фіцо.

Які санкції будуть в 19-ому пакеті?

Згідно з повідомленнями, 19-й пакет санкцій заборонятиме Росії:

імпортувати зріджений природний газ на ринки ЄС із січня 2027 року; проводити транзакції для "Роснафти" та "Газпромнафти"; використовувати для обходу нафтових обмежень 118 суден "тіньового флоту. Вводиться також додатковий контроль за трейдерами. Уперше санкції діятимуть проти криптоплатформ та транзакцій у криптовалюті, які Росія використовує для обходу обмежень. Обмеження вводяться й проти банків у Росії та третіх країнах, які допомагають обходити санкції. ЄС вносить до "чорних списків" 45 компаній, які підтримують російський військово-промисловий комплекс, особливо забороняється експорт технологій для виробництва дронів.

