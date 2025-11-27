Які санкції здатні зупинити Путіна?

До такого висновку дійшли аналітики американської групи Dekleptocracy, яка досліджує економіку війни Кремля, передає 24 Канал з посиланням на The Guardian.

На думку дослідників, хімічні речовини, які необхідні для виробництва мастил і шин військового призначення, є слабким місцем Росії. І саме його мають використати США, Велика Британія та ЄС, щоб натиснути на Москву.

Йдеться про дуже специфічні позиції, які складно замінити та які є критично важливими для роботи танків та іншої техніки,

– говорить очільник групи Крістофер Гаррісон.

Нестача цих мастильних матеріалів може паралізувати російську армію, зазначається у звіті.

При цьому лише кілька компаній у світі займаються виробництвом хімічних добавок для моторних мастил, і майже всі вони припинили співпрацю з Росією.

Тепер китайська компанія Xinxiang Richful в основному забезпечує попит Росії у цих речовинах.

Dekleptocracy пропонує заблокувати діяльність Richful та кількох дрібніших постачальників, що потенційно призведе до дефіциту мастил у Росії.

Те ж саме стосується шин. Хоча Росія має потужну нафтову промисловість, та їй бракує власних виробників хімії.

Американські дослідники з'ясували, що Росія практично не має потужностей для виробництва речовин, необхідних для виготовлення шин військового класу, зокрема вулканізаційних прискорювачів.

Варто знати! За словами аналітиків, Росія запустила програму імпортозаміщення сотень хімічних речовин, необхідних для виготовлення як цивільної, так і військової продукції, а це лише підкреслює слабкість галузі, на яку можна спрямувати санкційний тиск.

Які санкції проти Росії вже діють?

Євросоюз ухвалив останній 19 пакет санкцій 23 жовтня цього року. У ньому заборонили:

імпортувати скраплений природний газ на ринки ЄС із січня 2027 року;

проводити транзакції для "Роснефті"" та "Газпромнефті";

використовувати 118 суден "тіньового флоту;

Також увели додатковий контроль за трейдерами. Вперше застосували санкції проти криптоплатформ та транзакцій у криптовалюті, які Росія використовує для обходу обмежень.

Окрім того, ЄС вніс до "чорних списків" 45 компаній, які підтримують російський військово-промисловий комплекс.

Разом з тим наприкінці жовтня Міністерство фінансів США оголосило про нові санкції проти російської нафти, намагаючись послабити військову машину Кремля. Обмеження торкнулися "Роснефті" та "Лукойла", а також понад 30 підрозділів цих компаній.

Варто додати! Ще раніше за США "Лукойл" та "Роснефть" додала до своїх санкційних списків Велика Британія.

Чи є перспектива розширення санкцій?