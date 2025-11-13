Про це повідомив Держсекретар США Марко Рубіо на пресконференції після зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Канаді, передає 24 Канал.

Чи введе США нові санкції проти Росії?

Держсекретар США зазначив, що Сполучені Штати практично вичерпали можливості для нових санкцій проти Росії. За його словами, "фактично, майже не залишилося нічого, що б США могли б піддати санкціям". Далі вони зосередяться на контролі за дотриманням вже введених.

Ми вдарили по їхніх найбільших нафтових компаніях – саме цього всі й вимагали,

– заявив Рубіо.

Окремо американський посадовець, звернув увагу на "тіньовий флот", який Росія використовує для обходу нафтових санкцій. Рубіо назвав боротьбу з ним не новим пакетом обмежень, а механізмом забезпечення ефективності вже чинних.

Він також закликав європейських партнерів активніше долучатися до цього процесу, оскільки значна частина таких суден проходить поблизу їхніх вод.

Держсекретар США також відповів, що оцінювати наміри Москви у прагненні миру можна лише за її діями. Рубіо нагадав вимоги Росії щодо решти території Донеччини, які є неприйнятними для України.

Прокоментував він й масовані російські обстріли, які, на його думку, спрямовані на руйнування енергетики та деморалізацію українців.

Щодо підтримки України, то Рубіо підтвердив, що США тримають контакт з Києвом про допомогу для стабілізації енергомережі. За його словами, сторони розглядають надання як спеціального обладнання, так і засобів для оборони енергооб'єктів.

"Якщо це обладнання буде знищене через тиждень після його встановлення, це залишається проблемою. І так було впродовж останніх двох-трьох років", – додав Рубіо.

