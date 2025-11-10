Як Болгарія, Молдова та Румунія рятують НПЗ?

Уряди цих трьох країн намагаються запобігти перебоям із постачанням пального до того, як санкції США набудуть чинності 21 листопада, передає 24 Канал з посиланням на Politico.

Дивіться також Попри санкції США: Японія не відмовиться від російського проєкту "Сахалін-1"

Парламент Болгарії у п'ятницю, 7 листопада, ухвалив закон, який дозволить уряду призначити керівника нафтопереробного заводу в Бургасі, що належить "Лукойлу". Також держава зможе взяти під контроль його діяльність, схвалити продаж або навіть націоналізувати підприємство, якщо виникне потреба.

Разом з тим Болгарія може звернутися до США із проханням звільнити її від дій нових санкцій роти російської нафти.

У Румунії теж розмірковують над проханням до Білого дому про відтермінування санкцій, хоча уряд поки не ухвалив остаточного рішення

Міністр енергетики Румунії Богдан-Груя Іван підкреслив, що країна "готова до будь-якого сценарію". Уряд робитиме все можливе, щоб зберегти економічну стабільність, але при цьому не фінансувати економіку Росії.

Зауважте! У Румунії розташований завод Petrotel, який теж належить російській компанії "Лукойл".

Тим часом Молдова вже запропонувала викупити активи "Лукойла" на своїй території, у тому числі паливний склад для авіації. Також Кишинів звернувся до США з проханням про відтермінування нафтових санкцій.

Як санкції вдарять по країнах?

Санкції США проти російських нафтових гігантів можуть вдарити по усіх трьох країнах, особливо по Болгарії.

У Болгарії російський завод забезпечує до 80% внутрішнього попиту на пальне , тому його зупинка може залишити країну без постачань вже до кінця 2025 року.

, тому його зупинка може залишити країну без постачань вже до кінця 2025 року. Підприємство в Румунії покриває близько 20% ринку, тому, за словами аналітиків, можливе закриття НПЗ викличе лише короткочасне підвищення цін.

Проте Румунія ризикує перервати експорт пального до Молдови, що викличе перебої з пальним у країні.

Які санкції запровадили проти Росії?

Нагадаємо, що наприкінці жовтня США запровадили нові санкції проти російської нафтової галузі, а саме проти "Роснєфті" та "Лукойла", повідомили в Міністерстві фінансів. Також обмеження торкнулися 31 дочірнього підрозділу цих компаній.

Нові санкції проти цих компаній стали першими обмеженнями США за нинішнього президентства Трампа.

Я відчував, що час настав. Ми довго чекали,

– заявив Трамп.

У Мінфіні США уточнили, що санкції можуть розширити за потреби.

Важливо! Окрім того, 15 жовтня Велика Британії розширила обмеження проти Росії й внесла "Лукойл" та "Роснефть" до списку підсанкційних компаній.

Які ще країни намагаються уникнути санкцій?