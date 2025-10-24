Як санкції США вдарять по нафтових доходах?

Президент США Дональд Трамп уперше запровадив власні санкції проти Росії, і цього разу вони можуть бути цілком потужними, передає 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

Під удар потрапили два ключові стовпи російської економіки – "Роснефть" і "Лукойл", які разом забезпечують близько половини всіх нафтових експортів Кремля,

– зазначає видання.

Наразі ж Росія вже залишилась без газових ринків на Заході, тому саме нафта є головним джерелом доходів для Кремля.

Важливо! За даними Міжнародного енергетичного агентства, лише у вересні Росія експортувала 5,1 мільйона барелів нафти на день. Це принесло Москві 13,4 мільярда доларів доходів, які їй гостро необхідні для фінансування воєнної машини.

Однак нові санкції США проти "Роснефті" та "Лукойлу" загрожують цим прибуткам, оскільки Росія залежить на 75% від двох покупців нафти – Китаю та Індії. І тепер головне питання, чи згодяться вони скоротити закупівлі російської нафти після санкцій США.

Формально нові американські санкції не поширюються на іноземні компанії, хоча компаніям США забороняється вести справи з російськими нафтовими гігантами та їхніми дочірніми компаніями.

Однак лише натяк на можливість запровадження так званих "вторинних санкцій" США проти компаній, що продовжуватимуть співпрацю з "Роснефтью" та "Лукойлом", може змусити торгівельних партнерів Кремля дистанціюватися.

Утім, Трамп поки не запроваджує вторинних санкцій. Як і більшість економічних обмежень, ці заходи діють поступово – вони повільно душать російські доходи, а не завдають миттєвого удару,

– наголошує видання.

Важливо! Аналітики вважають, що навіть якщо Індія та Китай проігнорують санкції США та продовжать купувати російську нафту, вони вимагатимуть ще більших знижок від Москви. Вже зараз Москві доводиться продавати нафту Urals нижче ринкової ціни. А нові санкції, ймовірно, лише збільшать цей розрив, зменшуючи доходи Путіна.

Які санкції запровадили США?

22 жовтня США запровадили нові санкції проти російського нафтового сектору, зокрема, проти "Роснєфті" та "Лукойла", повідомили в Міністерстві фінансів. Окрім того, обмеження торкнулися 31 дочірнього підрозділу цих компаній.

Я відчував, що час настав. Ми довго чекали,

– прокоментував санкції Трамп.

А міністр фінансів Скотт Бессент додав, що США за необхідності продовжать розширювати санкції, якщо буде необхідно.

Яка реакція на санкції США?