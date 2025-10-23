Як відреагував Путін на санкції?

Путін заявив, що нові санкції США – це спроба чинити тиск на Росію, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське пропагандистське видання "Ріа Новості".

При цьому він дав зрозуміти, що санкції не змусять Москву йти на поступки Вашингтону.

Жодна країна, яка себе поважає, ніколи не робить нічого під тиском,

– сказав Путін.

Не оминув увагою глава Кремля й санкції Євросоюзу проти Росії, а саме 19-й пакет, який був затверджений 23 жовтня.

Зокрема, Путін згадав про обмеження на постачання унітазів, які передбачені у новому санкційному пакеті. Він спробував перевести все на жарт, зневажливо відкинувши санкції ЄС.

Це їм дорого обійдеться,

– пообіцяв Путін щодо унітазів.

Важливо! Російський диктатор звично запевнив, що нові санкції проти Росії суттєво не позначаться на економіці країни.