Які товари потрапили під заборону?

У новому пакеті ЄС заборонив постачати до Росії унітази, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Єврокомісії.

Окрім того, під заборону потрапила й інша сантехніка, зокрема, біде та зливні бачки.

Однак виняток, зокрема, зробили на експорт до Москви таких товарів:

душових кабін

ванн;

раковин;

умивальників.

Разом з тим ЄС у 19-му пакеті розширив заборону на постачання пластмасового брухту, шлангів, труб, синтетичного каучука та ще на чималий список промислових виробів.

Що відомо про 19 пакет санкцій?

Однак основні обмеження 19-го пакета санкцій ЄС торкнулися енергетичного, фінансового та торгівельного секторів.

Енергетика

Із 1 січня 2027 року ЄС повністю заборонить імпорт російського СПГ.

Запроваджується повна заборона на транзакції з компаніями "Роснефть" та "Газпром нефть".

До санкційного списку додали ще 117 суден з "тіньового флоту" Росії.

Під обмеження потрапили компанії, які допомагали Росії продавати нафту в обхід санкцій.

Фінанси

До списку заборонених транзакцій внесено п’ять нових російських банків.

ЄС заблокує використання російських платіжних систем "Мир".

Під обмеження потрапили чотири фінансові установи з Білорусі та Казахстану.

Вперше запроваджені санкції проти криптоплатформ, які допомагають Москві обходити санкції.

Торгівля

ЄС розширив експортні обмеження на товари подвійного призначення та високотехнологічні матеріали, що можуть використовуватися у військовій промисловості.

Заборонено також постачання солей, руд, будівельних матеріалів і гумових виробів загальною вартістю близько 155 мільйонів євро.

Важливо! Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас додала, що новий пакет санкцій спрямований, серед іншого, на російські банки, криптовалютні біржі, організації в Індії та Китаї.

Які ще санкції запровадили проти Росії?