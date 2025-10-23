Які товари потрапили під заборону?

У новому пакеті ЄС заборонив постачати до Росії унітази, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Єврокомісії.

Дивіться також Комплексний удар: політолог відповів, як саме на Росію вплинуть нові санкції США

Окрім того, під заборону потрапила й інша сантехніка, зокрема, біде та зливні бачки.

Однак виняток, зокрема, зробили на експорт до Москви таких товарів:

  • душових кабін
  • ванн;
  • раковин;
  • умивальників.

Разом з тим ЄС у 19-му пакеті розширив заборону на постачання пластмасового брухту, шлангів, труб, синтетичного каучука та ще на чималий список промислових виробів.

Що відомо про 19 пакет санкцій?

Однак основні обмеження 19-го пакета санкцій ЄС торкнулися енергетичного, фінансового та торгівельного секторів.

Енергетика

  • Із 1 січня 2027 року ЄС повністю заборонить імпорт російського СПГ.
  • Запроваджується повна заборона на транзакції з компаніями "Роснефть" та "Газпром нефть".
  • До санкційного списку додали ще 117 суден з "тіньового флоту" Росії.
  • Під обмеження потрапили компанії, які допомагали Росії продавати нафту в обхід санкцій.

Фінанси

  • До списку заборонених транзакцій внесено п’ять нових російських банків.
  • ЄС заблокує використання російських платіжних систем "Мир".
  • Під обмеження потрапили чотири фінансові установи з Білорусі та Казахстану.
  • Вперше запроваджені санкції проти криптоплатформ, які допомагають Москві обходити санкції.

Торгівля

  • ЄС розширив експортні обмеження на товари подвійного призначення та високотехнологічні матеріали, що можуть використовуватися у військовій промисловості.
  • Заборонено також постачання солей, руд, будівельних матеріалів і гумових виробів загальною вартістю близько 155 мільйонів євро.

Важливо! Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас додала, що новий пакет санкцій спрямований, серед іншого, на російські банки, криптовалютні біржі, організації в Індії та Китаї.

Які ще санкції запровадили проти Росії?

  • 22 жовтня Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти російських нафтових гігантів – "Роснафти" та "Лукойлу". Під обмеження потрапили не лише головні компанії, а й 31 їхня дочірня структура, а також низка інших підприємств, що забезпечують роботу російського нафтового сектору.

  • Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон готовий продовжувати розширювати санкції, якщо це буде потрібно.

  • Водночас державний секретар Марко Рубіо зазначив, що, попри нові обмеження, США не відмовляються від переговорів із Росією.