Які товари потрапили під заборону?
У новому пакеті ЄС заборонив постачати до Росії унітази, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Єврокомісії.
Окрім того, під заборону потрапила й інша сантехніка, зокрема, біде та зливні бачки.
Однак виняток, зокрема, зробили на експорт до Москви таких товарів:
- душових кабін
- ванн;
- раковин;
- умивальників.
Разом з тим ЄС у 19-му пакеті розширив заборону на постачання пластмасового брухту, шлангів, труб, синтетичного каучука та ще на чималий список промислових виробів.
Що відомо про 19 пакет санкцій?
Однак основні обмеження 19-го пакета санкцій ЄС торкнулися енергетичного, фінансового та торгівельного секторів.
Енергетика
- Із 1 січня 2027 року ЄС повністю заборонить імпорт російського СПГ.
- Запроваджується повна заборона на транзакції з компаніями "Роснефть" та "Газпром нефть".
- До санкційного списку додали ще 117 суден з "тіньового флоту" Росії.
- Під обмеження потрапили компанії, які допомагали Росії продавати нафту в обхід санкцій.
Фінанси
- До списку заборонених транзакцій внесено п’ять нових російських банків.
- ЄС заблокує використання російських платіжних систем "Мир".
- Під обмеження потрапили чотири фінансові установи з Білорусі та Казахстану.
- Вперше запроваджені санкції проти криптоплатформ, які допомагають Москві обходити санкції.
Торгівля
- ЄС розширив експортні обмеження на товари подвійного призначення та високотехнологічні матеріали, що можуть використовуватися у військовій промисловості.
- Заборонено також постачання солей, руд, будівельних матеріалів і гумових виробів загальною вартістю близько 155 мільйонів євро.
Важливо! Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас додала, що новий пакет санкцій спрямований, серед іншого, на російські банки, криптовалютні біржі, організації в Індії та Китаї.
Які ще санкції запровадили проти Росії?
22 жовтня Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти російських нафтових гігантів – "Роснафти" та "Лукойлу". Під обмеження потрапили не лише головні компанії, а й 31 їхня дочірня структура, а також низка інших підприємств, що забезпечують роботу російського нафтового сектору.
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон готовий продовжувати розширювати санкції, якщо це буде потрібно.
Водночас державний секретар Марко Рубіо зазначив, що, попри нові обмеження, США не відмовляються від переговорів із Росією.