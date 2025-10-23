Какие товары попали под запрет?

В новом пакете ЕС запретил поставлять в Россию унитазы, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

Кроме того, под запрет попала и другая сантехника, в частности, биде и сливные бачки.

Однако исключение, в частности, сделали на экспорт в Москву таких товаров:

душевых кабин

ванн;

раковин;

умывальников.

Вместе с тем ЕС в 19-м пакете расширил запрет на поставки пластмассового лома, шлангов, труб, синтетического каучука и еще на немалый список промышленных изделий.

Что известно о 19 пакете санкций?

Однако основные ограничения 19-го пакета санкций ЕС коснулись энергетического, финансового и торгового секторов.

Энергетика

С 1 января 2027 года ЕС полностью запретит импорт российского СПГ.

Вводится полный запрет на транзакции с компаниями "Роснефть" и "Газпром нефть".

В санкционный список добавили еще 117 судов из "теневого флота" России.

Под ограничения попали компании, которые помогали России продавать нефть в обход санкций.

Финансы

В список запрещенных транзакций внесены пять новых российских банков.

ЕС заблокирует использование российских платежных систем "Мир".

Под ограничения попали четыре финансовых учреждения из Беларуси и Казахстана.

Впервые введены санкции против криптоплатформ, которые помогают Москве обходить санкции.

Торговля

ЕС расширил экспортные ограничения на товары двойного назначения и высокотехнологичные материалы, которые могут использоваться в военной промышленности.

Запрещены также поставки солей, руд, строительных материалов и резиновых изделий общей стоимостью около 155 миллионов евро.

Важно! Главный дипломат Евросоюза Кайя Каллас добавила, что новый пакет санкций направлен, среди прочего, на российские банки, криптовалютные биржи, организации в Индии и Китае.

Какие еще санкции ввели против России?