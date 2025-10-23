Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство финансов США.

Что известно о санкциях против России от США?

Американский Минфин ввел санкции против российской нефтяной сферы, введя ограничения против "Роснефти" и "Лукойла".

Соединенные Штаты будут продолжать выступать за мирное урегулирование войны, а постоянный мир полностью зависит от готовности России к переговорам в доброй вере. Министерство финансов будет продолжать использовать свои полномочия для поддержки мирного процесса,

– говорится в сообщении.

Как отметил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент, санкции вводятся против двух крупнейших российских нефтяных компаний. Если это будет необходимо, США будут продолжать такие ограничения.

Стоит отметить! Открытые акционерные общества "Нефтяная компания "Роснефть" и "Лукойл" – это энергетические компании, специализирующиеся на разведке, добыче, переработке, транспортировке и продаже нефти, природного газа и нефтепродуктов в России и за рубежом.

В санкционные списки вошли также российские дочерние компании "Роснефти" и "Лукойла". Это 31 компания, среди которых такие известные предприятия, как Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, Туапсинский нефтеперерабатывающий завод и другие.

Принятие санкций предусматривает, что все имущество и доли, связанные с компаниями, находящихся в Соединенных Штатах, блокируются.

Как отреагировал на санкции Дональд Трамп?

На пресс-конференции после принятия санкций американский президент сказал, что думает о таком решении.

Я чувствовал, что время пришло. Мы долго ждали,

– сказал Трамп.

К слову, США впервые ввели санкции против российских компаний за время президентства Дональда Трампа.

