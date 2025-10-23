Про це пише 24 Канал з посиланням на Міністерство фінансів США.

Що відомо про санкції проти Росії від США?

Американський Мінфін запровадив санкції проти російської нафтової сфери, запровадивши обмеження проти "Роснефті" та "Лукойла".

Сполучені Штати продовжуватимуть виступати за мирне врегулювання війни, а постійний мир повністю залежить від готовності Росії до переговорів у добрій вірі. Міністерство фінансів продовжуватиме використовувати свої повноваження для підтримки мирного процесу,

– йдеться в повідомленні.

Як зазначив міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент, санкції проти Росії запроваджуються запроваджує санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній. Якщо це буде необхідно, США будуть продовжувати такі обмеження.

Варто зазначити! Відкриті акціонерні товариства "Нафтова компанія «Роснефть" та "Лукойл" – це енергетичні компанії, що спеціалізуються на розвідці, видобутку, переробці, транспортуванні та продажу нафти, природного газу та нафтопродуктів у Росії та за кордоном.

До санкційних списків увійшли також російські дочірні компанії "Роснефті" та "Лукойлу". Це 31 компанія, серед яких такі відомі підприємства, як Куйбишевський нафтопереробний завод, Туапсинський нафтопереробний завод та інші.

Ухвалення санкцій передбачає, що все майно та частки, пов'язані з компаніями, що перебувають у Сполучених Штатах, блокуються.

Як відреагував на санкції Дональд Трамп?

На пресконференції після ухвалення санкцій американський президент сказав, що думає про таке рішення.

Я відчував, що час настав. Ми довго чекали,

– сказав Трамп.

До слова, США вперше запровадили санкції проти російських компаній за час президентсва Дональда Трампа.

