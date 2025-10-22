Відповідну заяву зробив міністр фінансів США Скотт Бессент, передає 24 Канал.
Актуально Словаччина готова приєднається до санкцій ЄС проти Росії: Фіцо назвав умову
Що відомо про нові санкції проти Росії?
Бессент повідомив, що вже найближчим часом Сполучені Штати оголосять про новий етап санкційного тиску на Росію.
Цього вечора або завтра зранку буде значний поштовх у питанні санкцій щодо Росії,
– оголосив Скотт Бессент.
У ЗМІ також повідомляють, що посли ЄС вже схвалили 19-й пакет санкцій проти Росії.
Напередодні Комітет із міжнародних відносин Сенату США підтримав три законопроєкти, спрямовані на посилення відповідальності Росії за війну проти України. Один із них передбачає визнання Росії державою-спонсором тероризму.
Проте раніше повідомлялося, що США наразі утримуються від підтримки плану Євросоюзу щодо використання заморожених російських активів як джерела кредиту для України, пояснюючи це ризиками для фінансових ринків.
Цікаво! Політолог Петро Олещук у коментарі 24 Каналу зазначив, що санкції вже не мають вирішального впливу на позицію Путіна. На його думку, лише реальна військова загроза, наприклад удари ракет Tomahawk по території Росії зможуть змусити його переглянути свої дії щодо України.
Що цьому передувало?
Австрія погодилася підтримати 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії, усунувши головну перешкоду для його ухвалення. До нового пакету входить заборона на імпорт російського зрідженого природного газу з 2027 року, яку можуть перенести на 2028-й.
Про готовність приєднатися до обмежень стосовно Росії заявила й Словаччина. Роберт Фіцо може підтримати санкції за певних умов.
Днями Велика Британія оголосила про розширення санкцій через вторгнення Росії в Україну. Під обмеження потрапили найбільші енергетичні компанії "Роснєфть" і "Лукойл".