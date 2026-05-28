Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час неформальної зустрічі глав МЗС країн ЄС на Кіпрі, пише "Європейська правда".

Дивіться також Щоб вийти з невдач в Україні: Путін готується почати війну проти Європи, – WSJ

Яку заяву зробив Сибіга?

Під час неформального засідання у форматі "Гімніх" у місті Лімасол Андрій Сибіга наголосив на необхідності активніших дій Європи у співпраці з міжнародними партнерами.

Україна має карти. Європа має карти. У нас сильна позиція. Настав час її розіграти. У той час як динаміка війни змінюється, а асиметрична стратегія України приносить результати, саме зараз Європа має діяти рішуче й наблизити мир – як доповнення до основного переговорного треку під лідерством США,

– заявив міністр.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Він підкреслив, що Європа повинна переходити до конкретних кроків, які можуть вплинути на ситуацію на фронті та в гуманітарній сфері. За його словами, йдеться про рішення, які не потребують відкладення.

"Нам не потрібно починати з вибору людини чи групи, яка очолить ці зусилля. Потрібно чітко визначити мандат – і він має представляти єдиний голос Європи. Європа має важелі для досягнення відчутних результатів – передусім санкції та заморожені російські активи", – наголосив Сибіга.

Міністр також окреслив першочергові кроки, які, на його думку, мають бути реалізовані міжнародними партнерами. Серед них:

обмеження ударів по цивільній інфраструктурі,

гуманітарні ініціативи

захист критичних об’єктів.

"Партнери мають розпочати з конкретних і реалістичних кроків: припинення вогню щодо аеропортів, морських портів, повернення цивільних заручників, демілітаризацію Запорізької АЕС, створення гуманітарного коридору з окупованих Олешок на Херсонщині, де люди вже тижнями залишаються без їжі, води та ліків", – зазначив глава МЗС України.

Також міністр закликав Європейський Союз у червні відкрити всі переговорні кластери для України на шляху до членства в ЄС, назвавши це важливим політичним сигналом підтримки.

Яких дій Росії боїться вся Європа?

Країни ЄС дедалі частіше обговорюють ризики можливого розширення війни Росії за межі України на тлі затяжного конфлікту та втрат російської армії. В європейських столицях зростає занепокоєння через потенційну спробу Росії посилити тиск на країни НАТО, зокрема Балтії.

Водночас представники розвідок і військових структур підкреслюють, що прямих ознак підготовки Росії до нападу на держави Альянсу наразі не фіксується. Аналітики припускають, що Кремль може вдаватися до гібридних дій або обмежених провокацій, щоб перевіряти єдність НАТО та реакцію Заходу.

За оцінками експертів, подальша ескалація залежатиме від ресурсного стану Росії та політичної ситуації всередині країни, зокрема можливих рішень щодо мобілізації. Також у Європі вважають, що Москва продовжує розглядати ЄС як стратегічного опонента через його підтримку України.

Попри це, західні чиновники наголошують, що наразі немає підтверджень підготовки конкретних військових операцій поза межами України, а всі оцінки базуються на сценарному аналізі та потенційних ризиках.