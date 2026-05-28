Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время неформальной встречи глав МИД стран ЕС на Кипре, пишет "Европейская правда".

Какое заявление сделал Сибига?

Во время неформального заседания в формате "Гимних" в городе Лимасол Андрей Сибига отметил необходимость более активных действий Европы в сотрудничестве с международными партнерами.

Украина имеет карты. Европа имеет карты. У нас сильная позиция. Пришло время ее разыграть. В то время как динамика войны меняется, а асимметричная стратегия Украины приносит результаты, именно сейчас Европа должна действовать решительно и приблизить мир – как дополнение к основному переговорному треку под лидерством США,

– заявил министр.

Он подчеркнул, что Европа должна переходить к конкретным шагам, которые могут повлиять на ситуацию на фронте и в гуманитарной сфере. По его словам, речь идет о решениях, которые не требуют отложения.

"Нам не нужно начинать с выбора человека или группы, которая возглавит эти усилия. Нужно четко определить мандат – и он должен представлять единый голос Европы. Европа имеет рычаги для достижения ощутимых результатов – прежде всего санкции и замороженные российские активы", – подчеркнул Сибига.

Министр также обозначил первоочередные шаги, которые, по его мнению, должны быть реализованы международными партнерами. Среди них:

ограничение ударов по гражданской инфраструктуре,

гуманитарные инициативы

защита критических объектов.

"Партнеры должны начать с конкретных и реалистичных шагов: прекращение огня по аэропортам, морских портов, возвращение гражданских заложников, демилитаризацию Запорожской АЭС, создание гуманитарного коридора из оккупированных Олешек на Херсонщине, где люди уже неделями остаются без еды, воды и лекарств", – отметил глава МИД Украины.

Также министр призвал Европейский Союз в июне открыть все переговорные кластеры для Украины на пути к членству в ЕС, назвав это важным политическим сигналом поддержки.

Каких действий России боится вся Европа?

Страны ЕС все чаще обсуждают риски возможного расширения войны России за пределы Украины на фоне затяжного конфликта и потерь российской армии. В европейских столицах растет беспокойство из-за потенциальной попытки России усилить давление на страны НАТО, в частности Балтии.

В то же время представители разведок и военных структур подчеркивают, что прямых признаков подготовки России к нападению на государства Альянса пока не фиксируется. Аналитики предполагают, что Кремль может прибегать к гибридным действиям или ограниченным провокациям, чтобы проверять единство НАТО и реакцию Запада.

По оценкам экспертов, дальнейшая эскалация будет зависеть от ресурсного состояния России и политической ситуации внутри страны, в частности возможных решений по мобилизации. Также в Европе считают, что Москва продолжает рассматривать ЕС как стратегического оппонента из-за его поддержки Украины.

Несмотря на это, западные чиновники отмечают, что пока нет подтверждений подготовки конкретных военных операций за пределами Украины, а все оценки базируются на сценарном анализе и потенциальных рисках.