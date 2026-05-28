Що може повпливати на хід майбутньої війни?

Аналітики змоделювали сценарії можливого вторгнення Росії до Литви та дійшли висновку, що сучасні технології, зокрема дрони зі штучним інтелектом, можуть кардинально змінити перебіг війни.

У дослідженні розглядаються два варіанти розвитку подій – від швидкого просування російських військ до їхнього стрімкого виснаження силами НАТО.

У першому випадку йдеться про координацію наступу з території Білорусі, Калінінградської області та через Латвію, що може призвести до часткового оточення Вільнюса вже на п’ятий день бойових дій. За цим сценарієм, як зазначають аналітики, політичні розбіжності всередині НАТО уповільнюють ухвалення рішень, що дозволяє Росії закріпитися на частині території Балтії.

Водночас експерти наголошують, що така модель розвитку подій включає і фактор ядерного шантажу з боку Москви для утримання захоплених позицій.

Другий сценарій, навпаки, передбачає швидку зміну балансу сил на користь НАТО шляхом масового використання сучасних дронів. Зокрема, йдеться про дрони HX-2 німецької компанії Helsing, які оснащені системами наведення на основі штучного інтелекту та можуть працювати навіть в умовах активної радіоелектронної боротьби.

За даними моделювання, якщо Литва та союзники матимуть близько 12 тисяч таких безпілотників, перша фаза російського наступу може фактично провалитися. У сценарії зазначається, що дрони здатні діяти як "розумні літаючі бомби" та вражати бронетехніку й логістичні об’єкти противника з високою точністю.

Окремо підкреслюється роль штучного інтелекту, який дозволяє дронам досягати цілей навіть за умов придушення навігаційних систем. Це, за оцінками аналітиків, може суттєво змінити характер сучасної війни, зробивши її більш автономною та технологічною.

В разі активного застосування таких систем понад третина російських сил може бути знищена у перші десять днів бойових дій. Колишній посадовець Пентагону Грег Мелчер, який брав участь у симуляції, заявив, що навіть при затримці реагування США прифронтові держави НАТО здатні стримати наступ противника за умови належного озброєння.

Чи справді Росія може піти війною на Європу та що про це кажуть у ЄС?

Ризики подальшого розширення війни Росії за межі України дедалі частіше обговорюються в Європейському Союзі, однак прямих ознак підготовки до нападу на країни НАТО наразі не фіксується. Водночас у ЄС визнають, що агресивна риторика Москви щодо країн Балтії та інфраструктури НАТО посилюється.

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас наголошує, що Європа має враховувати довгострокові ризики ескалації, оскільки стратегічні цілі Росії залишаються незмінними. У низці європейських країн припускають, що Кремль може тестувати єдність Альянсу через гібридні сценарії та обмежені провокації.

У розвідках країн ЄС підкреслюють, що наразі не зафіксовано безпосередніх приготувань до великомасштабної війни проти НАТО. Окремі аналітики вважають, що подальший розвиток ситуації залежатиме від перебігу війни проти України та ресурсних можливостей Росії.

У ЄС закликають посилювати оборонні спроможності та підтримку України, щоб стримувати потенційні ризики подальшої ескалації в Європі.