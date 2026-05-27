Про це пише The Wall Street Journal.

Яка загроза для Європи?

Європа стурбована стосовно можливого розширення Росією конфлікту за межі України. Чиновники з безпеки припускають, що Москва може спробувати перевірити єдність НАТО через попередні провокації проти Європи.

Серед потенційних цілей називають країни Балтії, острови у Балтійському морі та арктичні регіони НАТО. Занепокоєння спричиняють заяви Трампа про можливий вихід країни з Альянсу та скорочення присутності на континенті.

Високопоставлені європейські чиновники побоюються, що Росія може побачити можливість для посилення своїх позицій у найближчі 12 місяців, оскільки нафтова криза, спричинена війною з Іраном, створить додаткові політичні потрясіння в Європі, підтримуючи ультраправі партії, які прагнуть відновлення закупівель російської нафти та газу і припинення допомоги Україні,

– ідеться у статті.

Водночас представники європейських розвідувальних та військових структур заявляють, що наразі немає ознак підготовки Росією перекидання військ чи техніки для можливих атак на країни Балтії або інші території поза Україною.

Утім, невдовзі Володимир Путін може зіткнутися зі складним вибором стосовно подальшого ведення війни, оскільки щомісячні втрати російської армії становлять близько 35 тисяч військових, що перевищує нинішні можливості Росії.

На тлі цього продовження війни у нинішньому темпі може стати проблематичним без нової хвилі примусової мобілізації. За оцінками аналітиків, Кремлю доведеться знайти спосіб обґрунтувати такий крок перед суспільством.

WSJ повідомляє, що попри проблеми на фронті, російський диктатор Володимир Путін продовжує заявляти про наближення перемоги, але ознак зміни стратегічних цілей Кремля стосовно України та Європи наразі немає.

Чому під загрозою саме Європа?

Для Росії Євросоюз, який наразі є одним із головних союзників Києва, залишається ворожим блоком. Експерти припускають, що, імовірно, росіяни б показали проти Європи набагато кращі результати, ніж проти України.

Особливо, такий розвиток подій можливий, якщо американська сторона не поспішатиме на допомогу. Утім, попри подібну загрозу, для початку такої ескалації Росії спершу б довелося поповнити кількість власної армії.

Мобілізація, технічно, цілком здійсненна; їхня система мобілізації налагоджена. Але це також створило б серйозні внутрішні проблеми та тиск, які потім могли б призвести до різних цікавих наслідків. Це було б ризикованим рішенням для Путіна,

– вважає директор Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін.

Німецький парламентарій Норберт Реттген заявив, що для Володимира Путіна ідея виходу з глухого кута у війні проти України через можливе розширення конфлікту на країни НАТО в Балтії може виглядати спокусливою.

За його словами, після обмежених успіхів в Україні Росія ризикувала б отримати ще сильнішого противника. Водночас високопосадовець додав, що Путін неодноразово демонстрував готовність іти на ризиковані кроки.

На його думку, російський диктатор Володимир Путін показує здатність до подальшої ескалації конфлікту, і саме це зараз змушує європейські країни серйозно ставитися до потенційних загроз з боку Москви надалі.

До речі, на тлі подібної загрози, як раніше повідомляло агентство Reuters, НАТО готується до посилення оборони східного флангу, створивши нову структуру для оперативного перекидання сил до Латвії та Естонії у разі нападу.