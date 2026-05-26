Про це написала речниця Європейської Комісії Аніта Гіппер на своїй сторінці в X.

Що написала Гіппер на погрози Росії?

Гіппер зауважила, що погроза іноземним громадянам та дипломатам залишити Київ є "неприйнятною ескалацією".

Вона зазначила, що заяви Росії підтверджують, що вона взагалі не зацікавлена в будь-якому мирі та повністю ігнорує всі зусилля, спрямовані на його досягнення.

Ми щойно викликали російського повіреного й передали наші повідомлення про те, що це неприйнятно,

– написала Гіппер.

Представниця ЄК додала, що ЄС й надалі підтримуватиме Україну, а також продовжить консультації щодо обрання свого представника для переговорів з диктатором Путіним.

Вона наголосила, що мирні переговори мають розпочатися з повного та безумовного припинення вогню.

До слова, в ISW зауважили, що загалом погрози й залякування є частиною стратегії Росії. Таким способом вона намагається замаскувати слабкість путінського режиму.

А держсек США Марко Рубіо, реагуючи на останні атаки, заявив, що удари з обох сторін лише підкреслюють необхідність негайного припинення війни. Він також наголосив, що Штати готові сприяти закінченню конфлікту та надалі підтримувати зусилля для досягнення миру.