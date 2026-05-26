Ця зустріч відбувається на тлі погроз Росії бити по Києву та заяв Мерца про "урізане" членство України в ЄС. Про це пише Politico.

Навіщо Умєров прибув до Берліна?

Речник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца відмовився коментувати зустріч, назвавши її "конфіденційною". Посольство України в Берліні також не надало коментарів.

Умєров у понеділок перебував у Брюсселі на переговорах із високопосадовцем Єврокомісії щодо співпраці в оборонній промисловості, а у вівторок вранці вилетів до Берліна.

Переговори з Умєровим у Берліні проходять на тлі напруження між Мерцом і президентом України Володимиром Зеленським після того, як німецький канцлер запропонував Україні "асоційоване членство" в ЄС як проміжний варіант перед повноправним вступом.

Зеленський відкинув цю ідею на вихідних, наголосивши, що "місце України в Європейському Союзі має бути повним, повноцінним і рівноправним".

Раніше Мерц припускав, що асоційоване членство України в ЄС могло б стати компромісним варіантом і допомогти Зеленському отримати підтримку суспільства для можливих поступок щодо окупованих Росією територій під час мирних переговорів.

Один із дипломатів ЄС, який також говорив на умовах анонімності, назвав час проведення зустрічі "показовим".

Минулого тижня багато хто в Брюсселі запитував, чому Мерц саме зараз публічно просуває ідею асоційованого членства України. Те, що сьогодні Умєров перебуває в Берліні, свідчить про очевидний зв'язок між цими подіями,

– сказав дипломат.

Що кажуть у пресслужбі Умєрова?