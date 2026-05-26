Эта встреча происходит на фоне угроз России бить по Киеву и заявлений Мерца об "урезанном" членстве Украины в ЕС. Об этом пишет Politico.

Встреча закрыта для прессы, в офисе немецкого канцлера и украинском посольстве отказались от комментариев. В то же время один из дипломатов ЕС намекнул Politico на "четкую связь" между сегодняшним визитом Умерова с недавним заявлением Фридриха Мерца о предоставлении Киеву "ассоциированного членства" в ЕС.

Визит Умерова в Берлин подтвердила его пресс-секретарь и раскрыла темы обсуждений. Он уже встретился со своим коллегой Гюнтером Зауттером. "Вопрос "ограниченного членства в ЕС" не обсуждали", – добавила пресс-секретарь Диана Давитян в комментарии журналистам.