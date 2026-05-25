Про це стало відомо з допису Міністерства закордонних справ Турецької Республіки в Х.

Дивіться також Умєров розкрив деталі своєї зустрічі з Віткоффом і Кушнером у США

Умєров відвідав Анкару

Наш міністр Хакан Фідан провів зустріч в Анкарі з секретарем Ради національної безпеки та оборони України Рустемом Умєровим,

– йдеться у повідомленні міністерства.

Водночас Умєров у своєму телеграм-каналі повідомив, що під час зустрічі сторони обговорювали безпекову ситуацію та подальшу координацію дій у відповідь на спільні виклики. Також мовилось й про розвиток спільних ініціатив у сфері регіональної безпеки та перспективи практичної взаємодії.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Ще один вектор розмови – гуманітарні питання. Повернення українських військовополонених і цивільних громадян, яких незаконно утримує росія, залишається одним із ключових пріоритетів України,

– наголосив Умєров.

За словами секретаря РНБО, Туреччина продовжує відігравати важливу роль для діалогу з питань безпеки і стабільності.

Нагадаємо, що на початку квітня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність провести наступний раунд російсько-українських мирних переговорів. Це сталося після того, як через загострення конфлікту на Близькому Сході, пов'язаного з протистоянням США, Ізраїлю та Ірану, дипломатичний процес щодо врегулювання війни в Україні фактично був призупинений.

США вийшли з переговорів із Україною

22 травня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон виходить із тристоронніх переговорів щодо завершення війни в Україні, оскільки не бачить реальних результатів зустрічей.

Водночас у США не виключають можливість повернутись до переговорного процесу, звісно, якщо з'являться умови для продуктивного діалогу та зміниться нинішня динаміка.