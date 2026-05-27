Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на двох співрозмовників, ознайомлених із цим питанням.

Дивіться також Через страх дронів: країни Балтії звернулись до України щодо будівництва укриттів, – Politico

До чого готуються в НАТО?

За даними видання, наразі сили НАТО в Естонії, Литві та Латвії, а також у північній частині Польщі підпорядковуються єдиному багатонаціональному штабу у місті Щецин, що свідчить про стратегічну важливість країн Балтії.

Утім, заплановані зміни також передбачають створення додаткового командного рівня. Наприклад, виділення окремого корпусу для регіону дасть змогу альянсу швидше розгортати значні військові сили, запобігши вразливості.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Агентство пояснює, що армійський корпус у повному складі зазвичай налічує від 40 до 60 тисяч військовослужбовців і координує роботу кількох дивізій. У мирний період така структура виконує роль базового командного центру для оперативного розгортання спеціалізованих підрозділів.

За словами співрозмовників, Німеччина та Нідерланди за координації з НАТО погодили використання спільного корпусу, розташованого у Мюнстері, для оборони Латвії та Естонії, з цього приводу наразі тривають обговорення.

Союзники працюють над уточненням структури майбутнього угруповання та необхідного складу підрозділів. Водночас країни Альянсу, згідно з оприлюдненою інформацією, мають посилити свої спроможності у ключових сферах.

Зокрема, це стосується можливостей в артилерії, протиповітряній обороні, а також інженерному та медичному забезпеченні. У НАТО вважають, що це дозволить швидше реагувати на потенційні загрози на східному фланзі.

Яка причина подібної активізації?

Європа почала брати на себе більше відповідальності за власну безпеку на тлі жорсткої критики з боку президента США Дональда Трампа, який нещодавно звинуватив союзників по НАТО у недостатній підтримці війни з Іраном.

Також, як нагадує агентство, нещодавно він оголосив про намір вивести 5 тисяч американських військовослужбовців з Німеччини. Утім, термінів запуску вищезгаданої структури та її остаточний склад наразі не визначили.

Міністерства оборони Німеччини та Нідерландів наразі відмовилися надавати додаткові подробиці з цього приводу журналістам. Своєю чергою у НАТО заявили, що нададуть додаткові коментарі стосовно цього пізніше.

Представники НАТО роками попереджали про зростаючу загрозу з боку Росії, яка, за їхніми словами, потенційно може здійснити масштабний напад на територію союзників вже у 2029 році,

– ідеться у статті.

Що відбувається в НАТО?

The Economist повідомляло, що нинішнє керівництво НАТО уникає обговорення можливого виходу США із Альянсу або різкого скорочення їхньої участі навіть попри зростаючі сумніви щодо стабільності трансатлантичних гарантій.

Politico повідомляло, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте вигадав новий план, як змусити Дональда Трампа не відвертатися від Альянсу. Він, зокрема, передбачає оборонні угоди, вигідні для американської сторони.