Про це йдеться в матеріалі Politico.

У чому полягає суть плану?

Як повідомляють троє високопоставлених дипломатів НАТО, останніми тижнями генеральний секретар Альянсу активно просуває кампанію зі значного нарощування оборонного виробництва та укладання нових контрактів.

Мета – забезпечити успіх липневого саміту НАТО в Анкарі, подолати дефіцит у Європі, а також продемонструвати Трампу економічні вигоди від співпраці в межах Альянсу.

Я вважаю дуже добре, що Рютте акцентує на цьому в Анкарі, адже це дозволить нам мати спільні стандарти, кращу взаємосумісність і виробляти більше та дешевше,

– заявила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард.

За її словами, США мають унікальні можливості у сфері оборонної промисловості, а спільне виробництво зброї необхідно продовжувати.

Один із дипломатів НАТО також зазначив, що план Рютте є "хорошою новиною для США".

Втім, спроби активніше залучити НАТО до оборонних угод можуть спричинити суперечки з Європейським Союзом. Брюссель уже представив законодавчі ініціативи та позики на мільярди євро для підтримки власної оборонної промисловості.

Як зазначають у Politico, нова стратегія Рютте також відображає труднощі, з якими стикається Альянс у пошуку теми, здатної об'єднати союзників на тлі внутрішніх суперечностей. Цього місяця Трамп несподівано оголосив про скорочення американської військової присутності в Німеччині та Польщі.

Крім того, союзники не можуть дійти згоди щодо нових механізмів допомоги Україні та ролі НАТО у можливому відновленні судноплавства через Ормузьку протоку.

Як зазначила колишня посадовиця НАТО Герлінда Нігус, акцент на промисловості є цілком логічним, щоб відвернути увагу від інших розбіжностей.

Відомо, що наразі в центрі стратегії Рютте перебуває демонстрація конкретних результатів щодо збільшення оборонних витрат та нових контрактів на саміті в Анкарі. Публічно генсек НАТО неодноразово закликав оборонні компанії нарощувати виробництво, навіть якщо контракти ще не укладені.

За даними дипломатів, у приватних розмовах Рютте просить союзників представити в Анкарі докази зростання виробництва та нових промислових угод.

Рютте сказав союзникам: що б ви не розробляли, будь ласка, принесіть це до Анкари,

– сказали вони.

Йдеться, зокрема, про створення спільних підприємств із американськими оборонними компаніями та збільшення закупівель американської зброї.

Очікується, що питання нарощування оборонного виробництва стане однією з ключових тем підсумкової декларації саміту.

Втім, реалізація плану Рютте щодо спроби заручитися підтримкою Трампа буде непростою, адже генеральний секретар НАТО має обмежені інструменти впливу на оборонне виробництво. Ідея спільних підприємств також може не спрацювати через повільні дозвільні процедури в Європі та обережність США щодо передачі технологій та інтелектуальної власності.

Чи дійсно США можуть вийти з НАТО?

Відносини США та НАТО прокоментував також відставний офіцер Армії США та екскомандувач американських сил у Європі, генерал Бен Годжес. В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу він зазначив, що Трамп говорить про можливий вихід із НАТО вже багато років, тож зараз багато європейських лідерів радше знизують плечима і допускають, що це зрештою може статися.

Водночас, за його словами, члени Альянсу вже розглядали сценарії, за яких європейські країни мусили б самостійно захищатись від російської агресії без безпосередньої підтримки США.

Годжес припустив, що головним викликом для Альянсу у разі виходу США може стати брак американської авіаційної підтримки – система протиповітряної оборони НАТО залишається одним їх найбільш уразливих напрямків оборони.