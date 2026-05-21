Про це він заявив перед вильотом до Швеції для участі у зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу, передає "Європейська правда".

Дивіться також Росія знову погрожує Латвії та країнам НАТО: США різко відповіли

Чому США розчаровані НАТО?

Рубіо утримався від відповіді на питання ЗМІ про імовірне скорочення американської військової присутності в Європі. Натомість він зазначив, що у Вашингтоні присутнє розчарування діями союзників, зокрема у контексті ситуації навколо Ірану.

Не думаю, що когось здивує те, що Сполучені Штати, а зокрема президент, зараз дуже розчаровані НАТО та тим, що це означає. Я був рішучим прихильником НАТО протягом усієї своєї кар’єри. Я захищав його, я вважаю його важливим,

– сказав держсекретар.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Водночас Держсекретар зауважив, що Альянс все ж залишається корисним для США, оскільки забезпечує доступ до військових баз і можливість оперативно діяти в кризових регіонах, зокрема й на Близькому Сході. Разом із тим він додав, що під час нещодавніх операцій проти Ірану частина європейських союзників відмовилась надавати таку підтримку.

Це (НАТО – 24 Канал) дає нам бази в регіоні, які дозволяють нам проєктувати силу під час надзвичайних ситуацій на Близькому Сході чи деінде. Тож коли це є ключовим обґрунтуванням того, чому ми в НАТО, а потім є такі країни, як Іспанія, які відмовляють нам у використанні цих баз, то тоді навіщо ми в НАТО?,

– наголосив сказав Рубіо.

Він додав, що Штати не вимагають від європейських союзників участі у бойових діях проти Ірану чи прямого надання військових ресурсів, однак, за його словами, деякі партнери взагалі уникають будь-якої підтримки.

Рубіо також повідомив, що візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, яка відбудеться 21 – 22 травня у Гельсінгборзі, зазначивши, що переговори проходитимуть на тлі зростання напруженості між США та європейськими союзниками.

Важливо! У ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу відставний офіцер Армії США та екскомандувач американських сил у Європі, генерал Бен Годжес припустив, що Альянс розглядав сценарії, за яких країнам доведеться захищатись від російської загрози без допомоги США. За його словами, країни Балтії зможуть витримати удар, оскільки там розміщені не лише національні армії, а й багатонаціональні сили, зокрема в Естонії, Латвії та Литві присутні підрозділи різних країн: британські, французькі, канадські, іспанські, нідерландські та американські. Водночас чи не найбільшим викликом НАТО у разі нападу Росії стане відсутність американської авіації. Фактично, сфера протиповітряної оборони НАТО поки залишається одним з головних слабких місць.

Погіршення відносин США та НАТО: останні новини

На тлі розбіжностей щодо війни проти Ірану відносини між НАТО та США значно загострились.

Дональд Трамп неодноразово заявляв про можливість перегляду участі США в Альянсі, а також критикував європейських союзників за недостатні витрати на оборону країн.

Також американський лідер грозив скоротити американську військову присутність в Європі та ставив під сумнів принцип колективної оборони. Зокрема політик вирішив вивести 5 000 американських військовослужбовців з Німеччини. Таке рішення неабияк здивувало Альянс та викликало занепокоєння у Європі.

На тлі такої політики Трампа союзники сумніваються у США як в надійному гаранті безпеки у рамках НАТО.