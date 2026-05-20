Про це ідеться в заяві Небензі під час засідання Ради безпеки ООН 19 травня.
Росія пригрозила країнам Балтії: що відомо?
Небензя повторив заяви Служби зовнішньої розвідки Росії, які раніше вже були офіційно спростовані Україною та Латвією. Ідеться про буцімто підготовку ударів українських безпілотників із території Латвії та інших країн Балтії.
Окрім того, російський дипломат пригрозив, що членство НАТО нібито не гарантує країнам Балтії захисту у разі збройної відповіді Росії.
Водночас представниця Латвії при ООН Саніта Павлюта-Десландес відповіла Росії на її зухвалі заяви. Вона зауважила, що Москва вкотре поширює брехню та дезінформацію.
Це чиста вигадка та чиста брехня, і я не зловживатиму часом членів Ради, щоб детально спростувати цю брехню. Ви отримаєте це письмово,
– наголосила дипломатка.
Також вона додала, що такі погрози з боку Росії свідчать лише про "відчай та слабкість" Кремля.
"Ми бачили подібну брехню, спрямовану проти інших членів цієї Ради на попередніх засіданнях. Тому для мене велика честь, що сьогодні моя країна отримала таку увагу", додала Павлюта-Десландес.
До представниці Латвії долучилась і заступниця постійного представника США при ООН Теммі Брюс. Вона також прокоментувала брехливі повідомлення та погрози Росії та наголосила, що США виконують усі свої зобов'язання перед союзниками по НАТО.
Погрозам на адресу члена Ради (Латвії – 24 Канал) немає місця. Сполучені Штати виконують усі свої зобов'язання в рамках НАТО,
– зазначила Брюс.
Нагадаємо, нещодавно Москва почала стверджувати, що Латвія надала "повітряний коридор" для БпЛА та розмістила на своїй території українських операторів. Ба більше – окупанти назвали аж п'ять латвійських військових баз – "Адажі", "Селія", "Лієлварді", "Даугавпілс" та "Екабпілс", з яких нібито "готуються удари".
На тлі цієї інформації у Кремлі пригрозили Латвії атакувати центри прийняття рішень.
Важливо! У коментарі 24 Каналу політолог Тарас Загородній зауважив, що такими провокаціями Росія намагається протестувати НАТО та перевірити, якою буде реакція Альянсу на агресію проти однієї із країн НАТО. Кремль таким чином проводить інформаційну кампанію, у якій намагається показати, що нині Альянс є недієздатним у разі загроз з боку Росії. Також політолог пояснив, чому Росія вдається до провокацій саме у Латвії. На його думку, Латвія є перспективною країною у плані гібридних атак, оскільки там проживає багато російськомовного населення, які готове зустрічати росіян.
Нагадаємо, що 17 травня у декількох регіонах Латвії, зокрема у Краславському Лудзенському та Резекненському, а згодом і в Алуксненському та Балвському краях вмикали сигнали повітряної тривоги через рух невідомого безпілотника. Для реагування були залучені винищувачі місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії.
Що цьому передувало?
Зазначимо, що 19 травня російські пропагандистські медіа почали розповсюджувати інформацію від Служби зовнішньої розвідки Росії. Мовиться про нібито підготовку удару українських БпЛА по Росії з території Латвії. Тоді президент Латвії Едгарс Рінкевичс прокоментував такі заяви, назвавши їх "брехнею".
Українська сторона також не залишилась осторонь. У МЗС України спростували дану інформацію та наголосили, що Україна не використовує територію чи повітряний простір Латвії для операцій проти Росії і не має таких намірів.
Речник МЗС Георгій Тихий зауважив, що такі заяви Кремля є нічим іншим, як частиною ширшої російської пропагандистської кампанії, яка має вплинути на громадську думку та дестабілізувати ситуацію в Латвії та регіоні Балтії загалом.