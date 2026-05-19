Відповідну заяву речник відомства Георгій Тихий зробив на своїй сторінці в X.

Як на російські звинувачення відреагували в МЗС України?

У повідомленні зазначається, що чергові звинувачення з боку Москви про нібито підготовку Україною атак проти Росії з території Латвії не відповідають дійсності.

Україна не використовує територію чи повітряний простір Латвії у своїх операціях проти Росії та не має таких намірів,

– наголосив Тихий.

Він також додав, що подібні заяви є частиною ширшої російської пропагандистської кампанії, метою якої є вплив на громадську думку та дестабілізація ситуації в Латвії та регіоні Балтії загалом.

Важливо! Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже теж спростувала ці звинувачення, заявивши, що йдеться про чергову дезінформаційну кампанію Росії. Вона підкреслила, що Латвія не дозволяє використовувати свій повітряний простір для атак на Росію. За її словами, латвійська сторона вже не раз пояснювала цю позицію представникам Кремля.

Що кажуть у ЦПД?

Російські звинувачення на адресу Латвії супроводжуються відкритими натяками на можливі удари по "центрах ухвалення рішень" у країні.

Такі заяви, наголошують у Центрі протидії дезінформації, можна розцінювати як спробу посилити напругу та створити підґрунтя для потенційних гібридних дій або провокацій Росії щодо держав Балтії.

Подібні заяви Росії є формою відвертого шантажу та тиску на партнерів України. Вони є частиною масштабної дезінформаційної кампанії, спрямованої на залякування європейського суспільства,

– підкреслили в ЦПД.

Там також додали, що мета подібних висловлювань полягає у впливі на військову й політичну підтримку України. Мовиться також про спроби посіяти недовіру між союзниками, а також намагання виправдати власну агресію.

Як Росія погрожує Латвії?

Москва стверджує, що Латвія, мовляв, надала "повітряний коридор" для БпЛА та розмістила на своїй території українських операторів. Росіяни навіть назвали аж п'ять латвійських військових баз – "Адажі", "Селія", "Лієлварді", "Даугавпілс" та "Екабпілс", з яких нібито "готуються удари".

Розвідка країни-агресорки на тлі цього пригрозила Латвії ударами по центрах ухвалення рішень, натякаючи, що навіть членство в НАТО не гарантує країні безпеки.

Раніше політолог Тарас Загородній у коментарі 24 Каналу зазначив, що Росія вже не вперше перевіряє реакцію НАТО на можливу агресію проти однієї з країн Балтії. За його словами, для таких дій окупантам навіть не обов'язково застосовувати важке озброєння – достатньо "Шахедів". Це називають "тактикою салямі".