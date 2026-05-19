Про це 24 Каналу розповів політолог Валерій Димов, зазначивши, що білоруський диктатор розуміє, якою може бути відповідь України на агресію. Ба більше, політично йому зараз невигідно вступати у війну.

Навіщо Лукашенку ядерні навчання з Росією і чи можливий наступ?

Політолог пояснив, що спільні ядерні навчання Росії та Білорусі є насамперед психологічним тиском. Якщо російський диктатор постійно залякує ядерною зброєю, то Лукашенко теж намагається "надувати щоки".

Лукашенка мавпує Путіна, він така білоруська підробка Путіна. Те, що колись до війни і на початку дозволяли Путіну наші західні союзники і партнери – сьогодні мавпує Лукашенко,

– наголосив він.

Ба більше, саме зараз так званий президент Білорусі намагається довести свою силу та незалежність від Росії. Зокрема, завдяки Дональду Трампу. Рік тому американський президент подарував Лукашенку запонки із зображенням Білого дому, а у березні цього року Лукашенко заявив, що нібито Трамп запросив його в гості.

Очевидно, що російському диктатору це не подобається. Однак це дозволяє Лукашенку дещо "послабити мотузку, яку затягнув Путін на його шиї", а також доводити свою суб'єктність.

Але ще раз наголошую – достатньо глянути йому на те, що зараз відбувається в Росії і розуміти, що шансів у випадку реалізації такого роду залякувань на практиці ані в нього, ані в того, хто ним керує, – немає,

– сказав Димов.

Мовиться про те, що білоруський диктатор бачить наслідки війни для Росії – удари по Туапсе, Приморську, Рязані та Усть Лузі. Він усвідомлює, що це може повторитись і з його Мозирським НПЗ, якщо він розпочне агресивні дії проти України.

На думку політолога, наступу з території Білорусі потрібен саме Путіну, але Лукашенко цього не хоче. Білоруська армія – це єдине, чим він може керувати у своїй країні.

Зверніть увагу! Схожими думками поділився і політолог Петро Олещук, який вважає, що у Лукашенка почало налагоджуватися життя – Трамп зняв санкції, і, відповідно, у білоруського диктатора відкрилися можливості виходу з дипломатичної ізоляції. На думку політолога, Лукашенко також намагається уникати затягування його країни у війну проти України, адже розуміє, якими будуть наслідки.

Політолог додав, що закриття лісів біля прикордоння з Україною також можуть бути елементом залякування. Адже білоруси розуміють, що "гарячі голови" будуть швидко "остужені" нашими Збройними Силами.

Раніше росіяни проводили масштабні навчання щодо вторгнення в Україну, щодо Сувальського коридору, який би дозволив Росії мати доступ до Калінінградської області. Однак сьогодні вони можуть тільки імітувати такого роду речі.

Чому білоруський диктатор закрив ліси, які межують з Україною?

Водночас військовий експерт Павло Нарожний також звернув увагу на те, що і з нашого боку у прикордонну зону можна потрапити лише зі спеціальним дозволом від ДПСУ або пропискою на конкретні населені пункти вздовж кордону

"З їхнього (білоруського, – 24 Канал) боку роблять цьому, вочевидь, схожу річ – "убезпечують" кордон. Чим нам це може загрожувати? Тим, що теоретично в цих лісах можуть перебувати якісь військові частини, якісь пункти розвідки, можливо, спостережні пункти", – зауважив він.

Зауважте! Водночас заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса повідомив, що не можна виключати сценарій, за яким Росія отримає допомогу від Білорусі, як було у 2022 році. На його думку, поки у Білорусі буде зберігатись лояльний режим Путіна, ми завжди будемо потенційно розглядати Білорусь як загрозу.

Військовий експерт підкреслив, що нічого нового зараз не відбувається – це черговий крок білорусів щодо мілітаризації. Ймовірно, що згодом вони закриють усю прикордонну зону для відвідувань і зроблять перепустки.

Однак це не означає, що завтра там почнеться наступ. Бо для цього треба, щоб там була накопичена велика кількість військ – мінімум 100 тисяч бійців, які будуть мати з собою велику кількість техніки, палива. А навіть у цих білоруських лісах приховати десятки тисяч військ практично нереально. Ми побачимо їх з супутника та іншими засобами розвідки,

– наголосив Нарожний.

Він додав, що велика частина ділянки прикордоння йде по Дніпру, тобто для наступу ворогу потрібно було б форсувати річку. Для цього окупантам потрібна велика кількість спеціалізованої техніки та понтонні мости, адже Україна вже підготувалась – замінувала усі мости.

Що ще відомо про загрозу з боку Білорусі?

У ДПСУ повідомили, що у Білорусі не фіксуються переміщення військових чи техніки поблизу кордону з Україною. Однак у будь-який момент країна-агресорка може скористатись цим майданчиком і перекинути туди свої війська. Тому загроза з Білорусі реальна, і українці мають бути готові до розвитку будь-яких ситуацій.

Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков заперечив загрози наступу з території Білорусі. Він зазначив, що це "спроба подальшого підбурювання, спрямованого на продовження війни".