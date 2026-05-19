Про це пише телеграм-канал Astra та російська служба BBC, з посиланням на Міноборони Росії.

Що відомо про російські навчання?

Цитуючи Міноборони Росії, у мережі повідомили про початок навчань з підготовки та застосування ядерних сил Росії. До них нібито залучили понад 64 тисячі військових, а також більш ніж 7 800 одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки.

До того ж до навчань залучать понад 200 ракетних пускових установок, 140 літальних апаратів, 73 надводні кораблі та 13 підводних човнів.

