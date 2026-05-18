Про це повідомляє Міноборони Білорусі та російські пропагандистські ЗМІ.

Яка мета спільних навчань Росії та Білорусі?

Під керівництвом начальника Генштабу в Білорусі розпочались навчання військових, під час яких будуть відпрацьовуватись дії із застосування ядерного озброєння та його забезпечення.

Тренування спрямоване на вдосконалення підготовки особового складу, перевірку техніки та озброєння, а також організацію дій із різних, заздалегідь не підготовлених, районів.

У навчаннях беруть учать військові частини ракетних військ та авіації. Спільно із російською стороною планується відпрацювати процес доставки ядерних боєприпасів та підготовку до можливого застосування.

У Білорусі зазначили, що ключовим елементом тренування стане відпрацювання дій із різних непідготовлених районів у межах усієї країни. Тоді як основна увага приділятиметься прихованому переміщенню, подоланню великих відстаней та проведенню розрахунків для застосування сил та засобів.

У Міноборони наголосили, що такі навчання є плановою підготовкою у межах Союзної держави. Вони, кажуть, не спрямовані проти третіх країн і не несуть загроз для безпеки в регіоні.

Важливо! У коментарі 24 Каналу політолог Петро Олещук зауважив, що Росія планує свої військові операції проти України та країн НАТО із території Білорусі. Водночас сам Лукашенко, на думку Олещука, розуміє можливі наслідки втягнення у цю війну, тож затягує із відповіддю Путіну та намагається уникнути прямої участі. Наразі білоруський самопроголошений президент не має наміру та бажання вступати у російські війни, оскільки ситуація у його країні лише почала налагоджуватись, зокрема Трамп зняв санкції, тож з'явились можливості виході із дипломатичної ізоляції.

Чи є наразі загроза для України з боку Білорусі?

За даними оперативного командування "Захід", наразі кордон України та Білорусі надійно захищений – українські військові готові до будь-якого розвитку подій. Територія поблизу кордону міцно облаштована, аби відбити атаку противника – там зведено польові фортифікації, облаштовано сотні капонірів для техніки та вогневі позиції.

Зауважимо, що 15 травня президент Зеленський заявив, що Кремль продовжує намагання та спроби втягнути Білорусь у війну проти України. Києву стало відомо, що російська сторона нещодавно провела додаткові контакти з Олександром Лукашенком, щоб переконати його підтримати нову агресію.

Територію Білорусі Росія прагне використати як плацдарм для нового наступу.

Чутки про можливий наступ з боку Білорусі посилились рішенням Лукашенко призвати до армії офіцерів запасу. Це сталось 17 квітня.

Тоді ж Зеленський повідомив, що на території Білорусі, поблизу українського кордону активно будуються дороги та облаштовуються артилерійські позиції.

Водночас у РНБО припустили, що Мінськ отримав завдання від Москви відволікати українські сили перед можливими наступами на Сході та Півдні.

