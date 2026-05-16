На тлі тривожних новин військові переконують, що кордон України з Білоруссю надійно захищений. Там звели справжню неприступну фортецю, повідомляє Оперативне командування "Захід".

Дивіться також "Вони ненавидять один одного": аналітик розкрив, хто несе найбільшу загрозу для Лукашенка

Як Україна готується до можливого наступу з Білорусі?

Попри відносну тишу з боку Білорусі, Сили оборони залишаються напоготові.

Нині державний кордон перетворено на потужну лінію оборони: там зведено кілометри польових фортифікацій, облаштовано сотні капонірів для техніки та вогневі позиції.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Мінні поля, рови й загородження підсилюються природними перешкодами Полісся – непрохідними лісами, болотами та річками.

Прикордонники надійно утримують свою ділянку кордону.

Бійці перебувають у постійній готовності до миттєвого реагування на будь-які ворожі дії чи провокації,

– наголосили в ОК "Захід".

Полісся перетворено на фортецю / Фото ОК "Захід"

Нагадаємо, що 15 травня Володимир Зеленський повідомив про те, що Кремль не полишає спроб втягнути Білорусь у війну проти України. Києву стало відомо про те, що російська строна нещодавно провела додаткові контакти з Олександром Лукашенком, щоб переконати його підтримати нову агресію.

За словами президента, Росія хоче використати територію Білорусі для нових наступальних операцій. Звідти ворог планує або піти на Чернігів і Київ, або проти однієї з країн НАТО.

У Білорусі помітили тривожну військову активність

Чутки про можливий наступ із Білорусі посилилися після того, як Лукашенко 17 квітня підписав указ про призов офіцерів запасу.

Того ж дня Володимир Зеленський повідомив про будівництво доріг і облаштування артилерійських позицій біля українського кордону та не виключив, що Росія може спробувати втягнути Білорусь у війну.

У РНБО припустили, що Мінськ отримав завдання від Москви відволікати українські сили перед можливими наступами на сході та півдні.

Лукашенко продовжує заявляти про необхідність підготувати Білорусь до війни. 11 травня він провів нараду щодо оснащення армії, а також з'являлися повідомлення про підготовку медичної інфраструктури, зокрема шпиталів, що експерти називають тривожним сигналом.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в коментарі 24 Каналу нагадує, що подібні кроки частково можуть бути елементом інформаційно-психологічних операцій. Він зазначає, що Білорусь бачить реальний стан війни: уповільнення російського наступу та посилення української оборони.

За його словами, наразі ймовірність прямого вступу Білорусі у війну низька. Мінськ, скоріше, намагатиметься уникнути участі в бойових діях і водночас підтримувати інформаційний тиск та нагнітання загрози.

Яка ймовірність нового наступу з території Білорусі?

Військовий експерт Павло Нарожний у коментарі для 24 Каналу заявив, що наступ з Білорусі на Київ або Чернігів є теоретично можливим, але залежить від багатьох умов.

За його словами, для наступу з боку Білорусі Росії потрібно сформувати велике ударне угруповання – щонайменше понад 50 тисяч військових. Українська розвідка разом із даними партнерів відстежує такі підготовчі дії, тому приховано накопичити сили практично неможливо.

Експерт також зазначив, що навіть за наявності достатніх сил для наступу росіяни не зможуть легко просунутися. Українська оборона суттєво посилилася з 2022 року.

Окремо він наголосив, що форсування Дніпра на півночі практично нереальне для російських військ. За його оцінкою, у разі будь-якого наступу з боку Білорусі ворог може досягти лише обмеженого просування, але не стратегічного прориву вглиб України.

За словами екскерівника СБУ Івана Ступака, критичним сигналом загрози з боку Білорусі можна вважати концентрацію щонайменше 5 тисяч військових біля кордону.

При цьому експерт наголошує, що підготовка до вторгнення зазвичай триває місяцями, а не кілька днів. Він також підкреслює, що у разі початку агресії Україна швидко реагуватиме на загрози. Зокрема, він припускає, що можуть бути виведені з ладу ключові білоруські НПЗ.