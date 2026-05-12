На це у розмові з 24 Каналом вказав виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, нагадавши, що до повномасштабного вторгнення центр готував щотижневі аналітичні матеріали й говорив, що одним з елементів, який свідчив про те, що Росія готує вторгнення, було оперативне розгортання польових госпіталів.

Чи вступить Білорусь у війну проти України?

Аналізуючи активність Білорусі, заяви та розпорядження Лукашенка останнім часом, Жмайло не виключає, що все це може бути покликане для здійснення ІПСО. Розмірковуючи над тим, чи здатна сьогодні ця країна долучитися до війни проти України, він висловив переконання, що Білорусь прекрасно розуміє, які тепер мають спроможності ЗСУ, а також бачить, що просування росіян загальмоване до мінімуму, якого не було за час повномасштабного вторгнення.

"Я не кажу, що ми переломили ситуацію, але перебуваємо у кращому положенні, ніж пів року чи рік тому. Про це пише і західна преса, і вказують на це українські військові. Заступник керівника ОПУ, бригадний генерал Павло Паліса озвучував, що один квадратний кілометр вартує окупантам у понад 300 життів", – озвучив Жмайло.

До відома! Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що загроза провокацій з боку Білорусі зберігається, хоча російських сил там, які б могли б здійснити повторний напад на Україну, нема. Він додав, що Білорусь облаштовує полігони, бази, розвиває логістику, але ці об'єкти не розташовані у безпосередній близькості до українського кордону, проте наголосив, що Білорусь може коли-завгодно вирішити надати їх Росії.

Зі слів виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці, Лукашенко, який у 2022 році надав територію Білорусі, сподіваючись, що у росіян вийде бліцкриг, зараз буде максимально прагнути відтягнути мить, аби не вступати у війну. Жмайло впевнений, що якщо диктатор все ж наважиться і спробує вчинити провокацію, то у відповідь може бути декілька ударів з боку України в районі Гомеля, Мозиря по НПЗ і тоді на економіку Білорусі чекатиме колапс.

Це, на його погляд, добре розуміє білоруський диктатор. Тому ймовірніше, що Білорусь зосереджуватиметься більше на нагнітанні інформаційної істерії. Жмайло прогнозує, що Лукашенко буде головним героєм всіляких пропагандистських шоу, щоб в українському інформпросторі постійно говорилося, що нібито є нова загроза з боку Білорусі.

Ми на українсько-білоруському кордоні тримаємо тисячі військових, яких не можемо перекинути на інші важливі ділянки. Можливо, буде посилена робота російських ДРГ на кордоні. Такі випадки є, коли російські диверсанти здійснюють вилазки на українську територію, проводять мінування маршрутів наших прикордонних патрулів, вчиняють напад на них,

– розповів Жмайло.

Підсумовуючи, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці зауважив, що не варто забувати, що білоруси будують інфраструктуру, збираються розгортати центри керування БпЛА, але навряд чи, на його думку, дійдуть до реальних агерсивних дій в бік України.

Адже, з його слів, сьогодні точно не вдала мить і ситуація на фронті не стимулює Білорусь активно долучатись до війни. Малоймовірно, що білоруський диктатор піде на цей крок. Жмайло впевнений, що Лукашенко усвідомлює, що якщо Росія йтиме на дно, вона захоче потягнути туди з собою і Білорусь.

Лукашенко перевірив готовність своєї армії

Нагадаємо, що на початку року Лукашенко дав розпорядження здійснити перевірку білоруських збройних сил на предмет бойової готовності. Військовий експерт Владислав Селезньов зауважив на тому, що не варто нагнітати ситуацію довкола подій, які відбуваються в Білорусі. Він підкреслив, що білоруський диктатор інспектував свою армію для її готовності діяти в разі загроз, а не для того, аби вступати у війну.

Експерт також висловив переконання, що нині Росія не має ресурсів у живій силі, аби забезпечити створення угрупування на території Білорусі для спроби захопити північні території України.

Нові полігони й лінії оборони: до чого вдається Білорусь?

А от на думку заступник керівника Перехідного Кабінету Білорусі Павла Латушка, загроза для України все-таки існує, хоча наразі вона не критична. На його думку, не варто недооцінювати ризики. Він вказав на те, що в Білорусі облаштовують нові полігони й лінію оборони вздовж кордону, зокрема на Волковиському, Брестському, Сморгонському напрямах.

Крім того, ще у 2022 роках були впроваджені суттєві конституційні зміни. Сьогодні Білорусь позбавлена нейтрального статусу, це було зроблено для того, аби країна могла підтримувати агресивні дії Росії. Також була ухвалена нова військова доктрина Білорусі, яка дозволяє "превентивно" вдаряти по сусідніх країнах і відправляти своїх військових за кордон.