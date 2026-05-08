Загалом йдеться про 58 російських підприємств. Про це пише "Слідство. Інфо".

Які комплектуючі для військової техніки Росії постачає Білорусь?

Журналісти "Слідство.Інфо" у спільному розслідуванні з Білоруським розслідувальницьким центром та ініціативою "Рабочы Рух" встановили, що значна частина комплектуючих для російської військової техніки надходить із Білорусі. Йдеться про шасі, електроніку та інші компоненти, які використовуються у виробництві озброєнь.

За даними розслідування, з лютого 2022 року по серпень 2025 року обсяг поставок склав щонайменше 1,2 мільярдів доларів. При цьому до 2024 року він подвоївся порівняно з першим роком повномасштабного вторгнення.

Загалом у схемах постачання задіяно 58 білоруських підприємств, які співпрацюють із 41 російським оборонним заводом. Найбільші обсяги забезпечують компанії, пов'язані з білоруським Держкомвоєнпромом.

Серед ключових постачальників – Мінський завод колісних тягачів, який передавав шасі для російських ракетних систем, та компанія "Пеленг", що постачала оптико-електронні системи. Також згадується підприємство "ОКБ ТСП", яке забезпечувало обладнання для ракетних комплексів.

Журналісти зазначають, що продукція білоруських підприємств неодноразово виявлялася у захопленій російській військовій техніці. До постачань також залучені державні та приватні компанії, частина з яких не перебуває під міжнародними санкціями. Окремо у розслідуванні йдеться про те, що деякі білоруські виробники використовують у своїй продукції компоненти західного походження, які згодом потрапляють у російський військово-промисловий комплекс.

Чому Білорусь важливий для Росії союзник у війні проти України?

Білорусь залишається важливим союзником Росії у війні проти України, надаючи свою територію, інфраструктуру та ресурси, хоча офіційно не бере прямої участі у бойових діях. Саме з її території 24 лютого 2022 року російські війська розпочали вторгнення на північ України, що дозволило їм швидко просунутися в напрямку Київської та Чернігівської областей.

Крім того, Росія активно використовувала білоруський повітряний простір для запуску ракет і дронів по українських містах, а також розмістила на території країни тактичну ядерну зброю як елемент військово-політичного тиску. Білоруські підприємства та полігони залучені до ремонту російської техніки, постачання боєприпасів і підготовки мобілізованих військових перед відправкою на фронт.

Також Білорусь передає дані радіолокаційної розвідки, які використовуються для коригування російських ударів, та забезпечує координацію у прикордонних районах. Регулярні спільні військові навчання підтримують постійну напругу на північному кордоні України, змушуючи тримати там значні сили оборони.

До слова, політолог Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, що останніми тижнями Білорусь посилила свою активність, проте це має певні причини. Зокрема, таким чином Росія намагається відвернути увагу України від загострення на Сході України та спробувати наступати.

Чи може бути наступ з Білорусі найближчим часом?

Керівник Центру протидії дезінформації заявив, що Росія продовжує зацікавлено втягувати Білорусь у війну проти України, тому загрози з цього напрямку залишаються актуальними. За його словами, на території Білорусі планується виробництво дронів типу "Шахед" і створення центрів управління безпілотниками, однак наразі ознак підготовки нового наступу на Київ немає.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що на українсько-білоруському кордоні спостерігається певна активність, однак ознак підготовки до можливого наступу наразі не виявлено. Українська влада тримає ситуацію під контролем і готова оперативно реагувати у разі виникнення загрози.

Водночас ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман вважає малоймовірним повноцінний наступ Білорусі на Україну, зокрема через складний рельєф та обмежену кількість шляхів для проходу важкої техніки, які перебувають під посиленою обороною. Разом із тим він застерігає, що не слід виключати можливі гібридні сценарії з боку Білорусі, які можуть становити додаткові ризики для безпеки.