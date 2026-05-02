Про це заявив Володимир Зеленський, наголосивши на готовності держави захищати суверенітет.

Що відомо про активність на кордоні?

Напередодні на окремих ділянках кордону між Україною та Білорусь було зафіксовано специфічну активність з боку сусідньої держави. Українська сторона веде постійний моніторинг ситуації та тримає її під повним контролем.

За словами Зеленського, українські сили готові діяти у разі необхідності.

Уважно все фіксуємо, все контролюємо і, якщо буде потрібно, ми будемо реагувати,

– сказав він.

Президент окремо наголосив, що Україна не дозволить втягнути будь-які країни чи сили в агресивні дії проти себе та готова рішуче захищати власні інтереси.

"Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти, кого намагаються втягнути в будь-яку агресивну активність проти України", – наголосив президент.

Чи можливий наступ зі сторони Білорусі?

На території Білорусі поблизу українського кордону спостерігається активність, зокрема розбудова дорожньої інфраструктури та облаштування артилерійських позицій. Це викликає занепокоєння, однак українська сторона наразі не фіксує ознак підготовки до негайного наступу.

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко у коментарі 24 Каналу зазначив, що протягом найближчого часу загрози з боку білоруської території немає.

За його словами, Росія не перекидає туди значні сили, а сама білоруська армія не перебуває у стані повної бойової готовності для масштабних наступальних дій.

Цього місяця загрози як від російських, так і від білоруських військ з території Білорусі точно немає. Росіяни не стягують туди у великій кількості свої сили. А сама білоруська армія не мобілізована та не готова до серйозних рухів,

– наголосив Коваленко.

Водночас він звернув увагу, що інфраструктура, яку нині створюють у Білорусі, має радше оборонний характер. Однак це не виключає зміни ситуації у майбутньому, адже Росія може використати цю територію для подальшого розгортання своїх сил.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов також допускає можливість загострення на цьому напрямку, але підкреслює, що ситуація контролюється українськими силами.

Окремо експерт звертає увагу на стратегічні інтереси Кремля. Росія, ймовірно, прагне втягнути Білорусь у повномасштабну війну проти України, однак для білоруського керівництва такий сценарій несе значні ризики.

Зокрема, йдеться про можливість втрати контролю над внутрішньою ситуацією. Якщо Олександр Лукашенко безпосередньо втягнеться у війну, це може призвести до послаблення його режиму та посилення впливу Росії всередині країни. Коваленко також зазначив, що потенційною загрозою може стати використання білоруської території для запуску ударних безпілотників, зокрема іранських дронів типу "Шахед". У такому випадку Білорусь фактично стане стороною конфлікту.

Попри це, аналітик вважає, що для Лукашенка пряме втягнення у війну є невигідним сценарієм, адже це може мати серйозні політичні наслідки як для нього особисто, так і для стабільності Білорусі загалом.