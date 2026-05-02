Об этом заявил Владимир Зеленский, подчеркнув готовность государства защищать суверенитет.

Что известно об активности на границе?

Накануне на отдельных участках границы между Украиной и Беларусью была зафиксирована специфическая активность со стороны соседнего государства. Украинская сторона ведет постоянный мониторинг ситуации и держит ее под полным контролем.

По словам Зеленского, украинские силы готовы действовать в случае необходимости.

Внимательно все фиксируем, все контролируем и, если будет нужно, мы будем реагировать,

– сказал он.

Президент отдельно подчеркнул, что Украина не позволит втянуть любые страны или силы в агрессивные действия против себя и готова решительно защищать собственные интересы.

"Украина готова защищать своих людей, свой суверенитет, и каждый должен это понимать, кого пытаются втянуть в любую агрессивную активность против Украины", – подчеркнул президент.

Возможно ли наступление со стороны Беларуси?

На территории Беларуси вблизи украинской границы наблюдается активность, в частности развитие дорожной инфраструктуры и обустройство артиллерийских позиций. Это вызывает беспокойство, однако украинская сторона пока не фиксирует признаков подготовки к немедленному наступлению.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко в комментарии 24 Каналу отметил, что в ближайшее время угрозы со стороны белорусской территории нет.

По его словам, Россия не перебрасывает туда значительные силы, а сама белорусская армия не находится в состоянии полной боевой готовности для масштабных наступательных действий.

В этом месяце угрозы как от российских, так и от белорусских войск с территории Беларуси точно нет. Россияне не стягивают туда в большом количестве свои силы. А сама белорусская армия не мобилизована и не готова к серьезным движениям,

– отметил Коваленко.

В то же время он обратил внимание, что инфраструктура, которую сейчас создают в Беларуси, имеет скорее оборонительный характер. Однако это не исключает изменения ситуации в будущем, ведь Россия может использовать эту территорию для дальнейшего развертывания своих сил.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов также допускает возможность обострения на этом направлении, но подчеркивает, что ситуация контролируется украинскими силами.

Отдельно эксперт обращает внимание на стратегические интересы Кремля. Россия, вероятно, стремится втянуть Беларусь в полномасштабную войну против Украины, однако для белорусского руководства такой сценарий несет значительные риски.

В частности, речь идет о возможности потери контроля над внутренней ситуацией. Если Александр Лукашенко непосредственно втянется в войну, это может привести к ослаблению его режима и усилению влияния России внутри страны. Коваленко также отметил, что потенциальной угрозой может стать использование белорусской территории для запуска ударных беспилотников, в частности иранских дронов типа "Шахед". В таком случае Беларусь фактически станет стороной конфликта.

Несмотря на это, аналитик считает, что для Лукашенко прямое втягивание в войну является невыгодным сценарием, ведь это может иметь серьезные политические последствия как для него лично, так и для стабильности Беларуси в целом.

Как другие страны готовятся к наступлению со стороны Беларуси?

Польша и Франция активизируют подготовку к возможным угрозам с восточного направления, в частности с территории Беларуси. Страны планируют провести совместные военные учения на восточном фланге НАТО, сосредоточившись на Балтийском море и севере Польши.

В рамках маневров предусмотрена отработка сценариев, которые включают даже имитацию применения ядерного оружия. Такие учения стали возможными после изменений в ядерной доктрине, инициированных Эммануэль Макрон, позволяющих расширить так называемый "ядерный зонтик" на союзников.

В частности, рассматривается возможность размещения в Польше французских истребителей Dassault Rafale, способных нести ядерные боеголовки. По сценарию учений, польские силы будут выполнять разведывательные и ударные задачи обычным вооружением, тогда как французские подразделения будут отрабатывать гипотетические ядерные удары по целям в России и Беларуси.

Параллельно Дональд Туск отметил, что Варшава ведет переговоры с партнерами по усилению ядерного сдерживания. Европейские страны все больше ориентируются на собственные силы безопасности на фоне роста напряженности в регионе.