О деталях военных маневров рассказывает польская Rzeczpospolita.

Смотрите также Россия готовит удар по странам Балтии? Еврокомиссар Кубилюс о новой войне, украинские ракеты и "Стена дронов"

Какие изменения позволили провести учения?

Эти учения стали результатом расширения французского ядерного зонтика в страны, которым угрожает агрессивная политика России и изменением Эмануэлем Макроном ядерной доктрины Франции. Это открыло возможность располагать в Польше истребители, вооруженные ядерными ракетами.

Обратите внимание! Это самое серьезное изменение во французской ядерной доктрине с того момента, как она была сформулирована генералом Шарлем де Голлем в 1959 году. Он объявил об этом 2 марта, на военно-морской базе вблизи Бреста, рядом с субмариной, способной использовать ядерные боеголовки. По словам Макрона, отныне европейцы могут обеспечить свою безопасность только собственноручно.

По его мнению, изменение доктрины необходимо не только потому, что Россия расширила ядерное сотрудничество с Беларусью, но и из-за сомнений европейцев в политике США.

Как будут проходить учения?

В сценарии маневров говорится о том, что польские пилоты будут проводить разведку и наносить удары обычным оружием. Французы же будут отрабатывать гипотетическое использование ядерных боеголовок по целям в России и Беларуси, благодаря своим истребителям Rafale.

Обратите внимание! Политолог Артем Бронжуков в разговоре с 24 Каналом заявил, что Путин рассматривает сценарий открытия второго фронта – против стран Европы, поскольку США начали уклоняться от роли "мирового полицейского". Глава Кремля стремится втянуть в войну Беларусь, потому что ее территория – удачный плацдарм для начала вооруженной агрессии против Польши и стран Балтии. Беларусь могла бы существенно улучшить логистические возможности России.

Обе страны также хотят усилить сотрудничество в области спутниковой разведки.

Польша ведет переговоры с Францией и группой ближайших европейских союзников по передовой программе ядерного сдерживания. Мы будем вооружаться с друзьями, чтобы наши враги не решались напасть на нас,

– заявил премьер-министр страны Дональд Туск.

