Про деталі військових маневрів розповідає польська Rzeczpospolita.

Які зміни дозволили провести навчання?

Ці навчання стали результатом розширення французької ядерної парасольки до країн, яким загрожує агресивна політика Росії та зміною Емануелем Макроном ядерної доктрини Франції. Це відкрило можливість розташовувати у Польщі винищувачі, озброєні ядерними ракетами.

Зверніть увагу! Це найсерйозніша зміна у французькій ядерній доктрині з того моменту, як вона була сформульована генералом Шарлем де Голлем у 1959 році. Він оголосив про це 2 березня, на військово-морській базі поблизу Бреста, поряд з субмариною, здатною використовувати ядерні боєголовки. За словами Макрона, віднині європейці можуть забезпечити свою безпеку лише власноруч.

На його думку, зміна доктрини необхідна не тільки тому, що Росія розширила ядерне співробітництво з Білоруссю, але й через сумніви європейців в політиці США.

Як проходитимуть навчання?

У сценарії маневрів йдеться про те, що польські пілоти будуть проводити розвідку та завдавати ударів звичайною зброєю. Французи ж будуть відпрацьовувати гіпотетичне використання ядерних боєголовок по цілях в Росії та Білорусі, завдяки своїм винищувачам Rafale.

Зверніть увагу! Політолог Артем Бронжуков в розмові з 24 Каналом заявив, що Путін розглядає сценарій відкриття другого фронту – проти країн Європи, оскільки США почали ухилятися від ролі "світового поліцейського". Очільник Кремля прагне втягнути у війну Білорусь, бо її територія – вдалий плацдарм для початку збройної агресії проти Польщі та країн Балтії. Білорусь могла б суттєво покращити логістичні можливості Росії.

Обидві країни також хочуть посилити співпрацю в області супутникової розвідки.

Польща веде переговори з Францією і групою найближчих європейських союзників щодо передової програми ядерного стримування. Ми будемо озброюватися з друзями, щоб наші вороги не наважувалися напасти на нас,

– заявив прем'єр-міністр країни Дональд Туск.

Що відомо про військову співпрацю Європи?