Про це в етері 24 Каналу зазначив авіаційний експерт Костянтин Криволап, коментуючи заяву Зеленського про те, що він сподівається, що упродовж 2026 року українські військові почнуть тренування на Gripen.

На що здатні Gripen?

Як пояснив авіаексперт, ключова перевага Gripen полягає у тому, що цей літак обладнаний французькою ракетою класу Meteor. Її дальність ураження становить 250 – 300 кілометрів.

Тому це може бути потужною зброєю проти літаків Су-34, які несуть КАБи, і Су-35. Поява хоча б декількох Gripen з ракетами Meteor суттєво дозволила б відігнати росіян від кордону. Тема запуску ними керованих авіабомб була б знятою,

– підкреслив Криволап.

Зі слів авіаційного експерта, властивість нести Meteor мають і літаки типу Mirage. Сьогодні ескадрилью такого типу авіації має Катар і планує списати. Криволап додав, що Україна вела переговори, аби отримати їх, але ця держава поки що до цього не готова.

Він нагадав, що раніше вже з'являлась інформація про те, що українські пілоти почали навчання на Gripen, але тоді вони були зупинені з боку США. Україна у той час зосередилась на імплементації отриманих винищувачів F-16. Однак, зі слів авіаексперта, характеристики F-16 виявились не такими, на які українська армія сподівалася.

"Ми думали, що в нас буде Block 50/52, а там була гарна версія MLU 15 чи 20, не більше. Це суттєво обмежує можливості використання F-16. Тоді Україні сказали, що вона отримає два літаки дальнього радіолокаційного виявлення Saab 340 і компенсує таким чином нестачу радарів F-16. Це дало нам змогу збити ракетою AIM-120 AMRAAM російський Су-135", – нагадав Криволап.

Авіаексперт вказав на те, що Зеленський під час нещодавньої зустрічі з королем Швеції Карлом Густавом міг розмовляти як раз про необхідність отримати якнайшвидше літаки Gripen, аби прикордонні з Росією українські області захистити надалі від атак КАБів. Росія постійно тероризує їх керованими авіабомбами.

Зауважте! Ексофіцер Повітряних сил та заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський вказав на особливості літаків Gripen, серед яких те, що вони є доволі легкими (здатні нести на собі 5 тонн корисного навантаження) та найдешевшими в Європі. Gripen простий в обслуговуванні, адже заміна двигуна триває протягом години. З його слів, щороку такий тип авіації виготовляється в обсязі 12 одиниць.

Що відомо про домовленості України й Швеції щодо Gripen?