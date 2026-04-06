На їх закупівлю Швеція виділить 400 мільйонів євро. Про це повідомили в Міноборони.
Дивіться також Україна створить нову систему ППО проти балістики вже у 2027 році, – Штілерман
Що відомо про системи ППО для України?
Сума на нові системи ППО для України складає майже третину нового пакета військової допомоги обсягом 1,2 мільярда євро, який було оголошено у лютому.
Tridon Mk2 – це мобільна система протиповітряної оборони середньої дальності, яка перше була представлена у 2024 році.
Система здатна працювати за будь-яких погодних умов як удень, так і вночі, а однією з її ключових переваг є невисока вартість пострілу.
Характеристики Tridon Mk2:
- 40 міліметрова автоматична гармата Bofors 40 Mk4 (уражає цілі на відстані до 12 кілометрів);
- здійснює до 300 пострілів на хвилину (можна зменшити темп до 200 пострілів);
- адаптовується до конкретних вогневих завдань;
- застосовує боєприпаси з дистанційним підривом;
Комплекс можна встановлювати як на броньовані всюдиходи, так і на вантажівки. Завдяки електроприводам він легко інтегрується на різні платформи.
Tridon Mk2 – це універсальна система ППО з широкими можливостями застосування та відносно невисокими витратами, здатна одночасно протидіяти різним повітряним цілям.
Останні новини про роботу ППО в Україні
У березні 2026 року Україна вперше за час війни випередила Росію за кількістю транскордонних ударів дронами. За даними Повітряних сил України, протягом березня було знешкоджено 5 833 російських безпілотників та 102 ракети.
Росія щодня запускає по Україні десятки "Шахедів", що впливає на безпеку тилових міст. Сергій Притула вважає, що ефективність антишахедної роботи може зрости після змін у цій сфері.
Ексспівробітник СБУ Іван Ступак в ефірі 24 Каналу припустив, що росіяни під час масованих атак зранку могли свідомо бити довше, щоб тиснути не лише на цивільних, а й на виснаження української ППО. Ворог 3 квітня масштабно атакував Україну дронами.