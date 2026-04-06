На їх закупівлю Швеція виділить 400 мільйонів євро. Про це повідомили в Міноборони.

Що відомо про системи ППО для України?

Сума на нові системи ППО для України складає майже третину нового пакета військової допомоги обсягом 1,2 мільярда євро, який було оголошено у лютому.

Tridon Mk2 – це мобільна система протиповітряної оборони середньої дальності, яка перше була представлена у 2024 році.

Система здатна працювати за будь-яких погодних умов як удень, так і вночі, а однією з її ключових переваг є невисока вартість пострілу.

Характеристики Tridon Mk2:

40 міліметрова автоматична гармата Bofors 40 Mk4 (уражає цілі на відстані до 12 кілометрів);

здійснює до 300 пострілів на хвилину (можна зменшити темп до 200 пострілів);

адаптовується до конкретних вогневих завдань;

застосовує боєприпаси з дистанційним підривом;

Комплекс можна встановлювати як на броньовані всюдиходи, так і на вантажівки. Завдяки електроприводам він легко інтегрується на різні платформи.

Tridon Mk2 – це універсальна система ППО з широкими можливостями застосування та відносно невисокими витратами, здатна одночасно протидіяти різним повітряним цілям.

