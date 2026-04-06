Громадський діяч, засновник БФ Сергія Притули та волонтер Сергій Притула в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу сказав, що ефективність антишахедної роботи може зрости після змін у цьому напрямі. Він пояснив, хто зараз береться наводити лад у цій ланці та чому результат не з'явиться одразу.
Павло Єлізаров і дронове ППО
Серед людей, які можуть вплинути на цю ділянку, Притула назвав Павла Єлізарова, який працює в команді Міноборони. Він відразу відкинув означення "громадський діяч" і наголосив, що йдеться про фахову людину, якій віддали складний напрям.
Єлізаров це не громадський діяч, це профі. Це дуже міцна людина. Це людина зі стержнем. Я дивлюся зараз, як він зайнявся реформою управління, реорганізацією роботи дронового ППО. І мабуть, це правильна історія,
– наголосив Притула.
Ця робота не буде простою, бо проблеми є і в самій побудові системи, і у взаємодії між різними родами військ та командуваннями.
Довідка: в Україні почали перебудову системи малої ППО. Володимир Зеленський разом із новим міністром оборони Михайлом Федоровим призначив заступником командувача Повітряних сил Павла Єлізарова. Раніше він очолював підрозділ Lasar's group, який у Силах оборони називають одним із найрезультативніших. Тепер Єлізаров відповідає за напрям малої ППО – мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі та інші засоби захисту неба.
Зараз у цій ланці почали розставляти нових командирів по областях і поступово вирівнювати всю антишахедну роботу, яка досі часто працювала хаотично.
Хаос у роботі антишахедного ППО
Проблема, як він пояснив, не в тому, що в України мало засобів для збиття "Шахедів". Безлад починається в момент, коли все це одночасно піднімають на одну ціль без нормальної координації. У Харкові йому показували відео, де перехоплювач уже заходить на ураження, але повз нього в той самий момент пролітає ще один засіб, збиває дрон, а далі крізь уламки летить ще один перехоплювач. З боку це виглядає ефектно, але така робота лише показує, що систему досі не зібрали в чіткий механізм.
Це класно, що в нас є спроможність і на один "Шахед" одразу з різних сторін може летіти все, що можна. Але якось треба це впорядкувати,
– наголосив Притула.
Після ураження цілі цей перехоплювач уже не посадиш, бо його доводиться підривати в повітрі, а це теж тягне наслідки. Через таку неузгодженість на одну повітряну ціль може йти забагато ресурсу, який в іншій ситуації можна було б використати точніше. Він навів і свіжий приклад із розмови з командиром підрозділу, що щільно працює по "Шахедах" у кількох областях.
Рекорд – 13 засобів на одну ціль одночасно. Це вже забагато,
– сказав він.
До слова! Оператор підрозділу BULAVA Роман з позивним "Халк" встановив рекорд у перехопленні ворожих дронів, знищивши одразу два "Шахеди" на відстані 500 кілометрів від місця запуску. Операцію провели за допомогою перехоплювача STING і системи HORNET VISION Ctrl, яка дає змогу керувати дроном на великій відстані, тримати стабільний зв'язок і точно наводити його на ціль.
Ефективність збиття "Шахедів"
Швидких змін у цьому напрямі він не очікує, бо ця система зав'язана на взаємодії різних родів військ, командувань і підрозділів, де не все працює рівно. Саме через це перебудова антишахедної роботи потребує часу, навіть якщо окремі рішення вже почали запускати. Водночас відчуття від цього процесу в нього радше позитивне, бо на горизонті вже з'являються речі, які можуть дати інший результат
Є відчуття, що ефективність антишахедної роботи виросте завдяки певним технологічним проривам,
– наголосив Притула.
Він одразу уточнив, що ці задуми не реалізуються швидко і помітний ефект з'явиться не за кілька тижнів. Реальну зміну, припустив він, можна буде оцінити вже за кілька місяців, коли стане видно, чи спрацювали нові підходи в управлінні, координації та самій побудові цієї ланки ППО.
Що відомо про український "Залізний купол"?
- В Україні працюють над власною багаторівневою системою захисту неба, яку порівнюють із "Залізним куполом". У Повітряних силах пояснюють, що йдеться не про копію ізраїльської системи, а про рішення, адаптоване до українських умов війни та російських масованих атак.
- Головна ідея цього проєкту – посилити захист насамперед від "Шахедів" та інших повітряних загроз. Павло Єлізаров наголосив, що повністю закрити всю територію України лише дорогими зенітними ракетами на кшталт Patriot чи IRIS-T неможливо ні фізично, ні економічно.
- За словами Єлізарова, майбутній український "Залізний купол" матиме щонайменше чотири складові. Йдеться про антидроновий купол, мобільні вогневі групи, "мале ППО" та інші системи протиповітряної оборони, які разом мають дати багаторівневий захист неба.