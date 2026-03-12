В Україні створюють власний "Залізний купол", який буде значно більшим за ізраїльський, розповів призначений у січні заступник командувача Повітряних сил Павло Єлізаров в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій. 24 Канал зʼясував у Єлізарова, яким саме буде "Залізний купол".

До теми В України з'явиться власний "Залізний купол", – заступник командувача ПС

Що збиватиме "Залізний купол"?

У розмові з Соколовою Єлізаров зазначив, що повністю захистити територію України зенітними ракетами фізично та економічно неможливо. Водночас до половини російських дронів українські військові знищують або на кордоні або вздовж фронту.

Зверніть увагу! Авіаційний експерт, офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський раніше пояснював 24 Каналу, що основним завданням боротьби з "Шахедами" є не просто їхнє збиття, а зробити так, щоб сама логіка використання "Шахедів" була неефективною. Водночас для цього спочатку треба навчитися їх якісно виявляти, зауважив експерт.

Мовилося також, що одна з причин створення купола – неможливість повністю покрити територію України дорогими зенітними ракетами, такими як Patriot або IRIS-T. Загалом в Україні погодили створення власного "Залізного купола", який складатиметься із чотирьох компонентів.

Важливо! У коментарі 24 Каналу Павло Єлізаров уточнив, що мовиться саме про антидроновий купол, який захищатиме Україну від "Шахедів". Інші компоненти – це мобільні вогневі групи, "мале ППО", інші системи ППО.

Що відомо про "Залізний купол" в Ізраїлі?