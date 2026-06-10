Про це повідомив OSINT-розслідувач в X.

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Що відомо про виробництво танків на "Омсктрансмаш"

За словами аналітика, станом на 22 травня 2026 року в Омську на заводі "Омсктрансмаш" залишалося 203 танки Т-80. Він зазначив, що більша частина – це модифіковані Т-80У/УД, а інші 30 взагалі стоять без башт, які, ймовірно, призначені для переобладнання в БРЕМ-80.

Це означає, що за умови, що темп залишатиметься стабільним, вони вичерпають запас Т-80 (якщо не забиратимуть ті кілька десятків, що залишилися на зберіганні, і не вироблятимуть нові) приблизно за 12,5 місяця,

– написав аналітик.



Супутникові знімки заводу "Омсктрансмаш" / Фото аналітика з X

Дослідник історії бронетанкового озброєння Андрій Тарасенко прокоментував опубліковані матеріали аналітика. Він зазначив, що 3 місяці тому Т-80 на заводі було 253 одиниці. За його словами, росіяни на "Омсктрансмаш" виготовляють приблизно 15 танків за місяць.

Кількість Т-80, доступних для модернізації, є мінімальною, і цілком імовірно, що вже на початку наступного року в Омську просто не залишиться техніки для оновлення,

– написав Тарасенко.

Дослідник заявив, що перспективи нового виробництва викликають сумніви.За його словами, виготовлення нової "горбатої тагільської" башти ще можливе, проте ситуація з виробництвом газотурбінних двигунів складна через втрату технологій і невідповідність ресурсу.

Інші новини про російські танки

Аналітик відкритих джерел Covert Cabal розповів, що Росія вичерпала запаси сучасних танків, залишилися лише застарілі моделі. Більшість танків Т-72Б і Т-80 на складах у поганому стані, а нові машини майже не виробляються.

Він вважає, що більшість Т-72Б і Т-80, які формально ще обліковуються на складах, перебувають у настільки поганому стані, що їх відновлення є малоймовірним.

Також російські окупанти ще у 2025 році почали використовувати старі радянські танки Т-55 на фронті для проведення штурмових дій. Таку техніку ворог згодом використовував як "автомобілі" для швидкого переміщення особового складу.