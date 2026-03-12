В Украине создают собственный "Железный купол", который будет значительно больше израильского, рассказал назначенный в январе заместитель командующего Воздушных сил Павел Елизаров в интервью журналистке Янине Соколовой. 24 Канал выяснил у Елизарова, каким именно будет "Железный купол".
К теме У Украины появится собственный "Железный купол", – заместитель командующего ПС
Что будет сбивать "Железный купол"?
В разговоре с Соколовой Елизаров отметил, что полностью защитить территорию Украины зенитными ракетами физически и экономически невозможно. В то же время до половины российских дронов украинские военные уничтожают или на границе или вдоль фронта.
Обратите внимание! Авиационный эксперт, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский ранее объяснял 24 Каналу, что основной задачей борьбы с "Шахедами" является не просто их сбивание, а сделать так, чтобы сама логика использования "Шахедов" была неэффективной. В то же время для этого сначала надо научиться их качественно выявлять, отметил эксперт.
Говорилось также, что одна из причин создания купола – невозможность полностью покрыть территорию Украины дорогими зенитными ракетами, такими как Patriot или IRIS-T. Всего в Украине согласовали создание собственного "Железного купола", который будет состоять из четырех компонентов.
Важно! В комментарии 24 Канала Павел Елизаров уточнил, что речь идет именно об антидроновом куполе, который будет защищать Украину от "Шахедов". Другие компоненты – это мобильные огневые группы, "малое ПВО", другие системы ПВО.
Что известно о "Железном куполе" в Израиле?
- "Железный купол" – мобильная система противоракетной обороны Израиля, предназначена для обнаружения, отслеживания и перехвата реактивных, минометных снарядов и дронов, которые угрожают населенным пунктам и инфраструктуре.
- Система состоит из трех основных блоков: радара (EL/M-2084), боевого управления (BMC), оценивающего траекторию и отбирающего угрозы, и пусковых установок с перехватчиками Tamir. Если алгоритм определяет, что цель угрожает населенной территории, запускается Tamir для ее уничтожения на подлете.
- "Железный купол" стал в оперативное дежурство в 2011 году и широко применялся в многочисленных конфликтах; производитель и израильские источники декларируют более 90% эффективности по целям, которые система выбирала для перехвата, тогда как независимые оценки варьируют (в зависимости от периода и методологии).
- В прошлом году президент США Дональд Трамп заявил о создании в США "Золотого купола", который также будет превосходить израильский аналог.