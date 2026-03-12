Заместитель командующего Воздушных сил ВСУ Павел Елизаров в интервью журналистке Янине Соколовой объяснил, что новая система должна усилить защиту от российских ракет и дронов.

Что известно об украинском аналоге "Железного купола"?

В Украине рассматривают возможность создания собственной системы противовоздушной обороны, подобной израильскому "Железному куполу". Такая система должна стать частью многоуровневой защиты украинского неба от ракетных атак и ударов беспилотников.

По словам представителя Воздушных сил, речь идет не о копировании израильской системы, а о создании комплексной системы обороны, адаптированной к украинским условиям войны.

Речь идет о создании системы, которая позволит эффективно противодействовать различным типам воздушных угроз – от беспилотников до ракет. Это будет многоуровневая защита неба,

– пояснил заместитель командующего Воздушных сил.

Он отметил, что Украина уже имеет определенные наработки и опыт в сфере противовоздушной обороны, который активно используется во время войны.

"Наши военные уже имеют уникальный опыт борьбы с российскими ракетами и дронами. Этот опыт помогает создавать новые решения для защиты страны", – отметил он.

Зачем Украине собственный "Железный купол"?

Необходимость создания подобной системы связана прежде всего с постоянными атаками России на украинские города. Оккупанты регулярно применяют ударные дроны, крылатые и баллистические ракеты, пытаясь перегрузить систему ПВО.

По словам военных, новая система должна помочь эффективнее перехватывать массированные атаки.

Россия пытается запускать дроны и ракеты большими волнами, чтобы перегрузить нашу противовоздушную оборону. Поэтому нам нужны новые технологические решения, которые позволят быстро реагировать на такие атаки,

– пояснил Павел Елизаров.

Также он отметил, что современная система защиты должна сочетать различные типы средств – от радаров и зенитных ракет до систем радиоэлектронной борьбы. И сможет эффективно реагировать на эти угрозы.

Что известно о системе "Железный купол"?